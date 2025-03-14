Bloomberg: Мерц достиг соглашения с зелеными по реформе бюджета

Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет Bloomberg со ссылкой на газету Handelsblatt, реформа предполагает крупные инвестиции в развитие инфраструктуры и обороны страны.

Сообщается, что в Берлине на 13:00 по местному времени запланированы встречи партийных фракций для ознакомления с текущим состоянием переговоров. Сообщается, что информацию предоставили неназванные источники, близкие к фракционным группам.

Издание Politico писало, что ЕС готовит масштабный проект наращивания инвестиций в военную промышленность для поддержки Украины и «сдерживания России» в условиях снижения роли США в европейской безопасности.

Еврокомиссар Андрюс Кубилюс на заседании Европарламента в Страсбурге ранее сообщил о значительных провалах в обороне ЕС и подчеркнул нехватку тысяч единиц военной техники и вооружения, требующих инвестиций.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность.