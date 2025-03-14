После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».10 комментариев
Мерц достиг соглашения с зелеными по реформе бюджета
Bloomberg: Мерц достиг соглашения с зелеными по реформе бюджета
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц достиг согласия с партией зеленых по пакету фискальных реформ, пишет Bloomberg.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на газету Handelsblatt, реформа предполагает крупные инвестиции в развитие инфраструктуры и обороны страны.
Сообщается, что в Берлине на 13:00 по местному времени запланированы встречи партийных фракций для ознакомления с текущим состоянием переговоров. Сообщается, что информацию предоставили неназванные источники, близкие к фракционным группам.
Издание Politico писало, что ЕС готовит масштабный проект наращивания инвестиций в военную промышленность для поддержки Украины и «сдерживания России» в условиях снижения роли США в европейской безопасности.
Еврокомиссар Андрюс Кубилюс на заседании Европарламента в Страсбурге ранее сообщил о значительных провалах в обороне ЕС и подчеркнул нехватку тысяч единиц военной техники и вооружения, требующих инвестиций.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность.