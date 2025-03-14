В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.4 комментария
Politico: ЕС возродит военную промышленность для сдерживания России
ЕС готовит масштабный проект наращивания инвестиций в военную промышленность для поддержки Украины и сдерживания России в условиях снижения роли США в европейской безопасности, пишет Politico.
По данным издания, ЕС разрабатывает амбициозный проект по возрождению военной промышленности, передает ТАСС.
Планируется наращивание инвестиций в военно-промышленный комплекс (ВПК) и увеличение объемов производства военной продукции.
Проект Белой книги по обороне, подготовленный еврокомиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом и шефом европейской дипломатии Каей Каллас, будет представлен лидерам ЕС на следующей неделе.
В документе подчеркивается необходимость значительных инвестиций в оборону на длительный срок.
Согласно документу, ЕС должен рассмотреть возможность приоритетных закупок произведенной внутри сообщества оборонной продукции.
Также предлагается создать систему совместных закупок оружия странами ЕС, чтобы преодолеть фрагментацию рынка. Еврокомиссия будет играть роль центрального закупочного органа.
В документе обозначены семь ключевых направлений инвестирования, включая противовоздушную и противоракетную оборону, производство артиллерийских систем, боеприпасов и ракет, конструирование беспилотных летательных аппаратов, развитие военной мобильности, внедрение высоких технологий в оборону и защиту критической инфраструктуры.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность военно-промышленного комплекса страны к сотрудничеству с ЕС в сфере укрепления европейской оборонной промышленности и безопасности.