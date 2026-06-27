Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации «Ил-2»?0 комментариев
Фицо заявил об отказе Словакии финансировать военную помощь Украине
Фицо: Причин для выделения военной помощи Украине у Словакии нет
Словакия не станет выделять бюджетные средства на военную помощь Киеву и участвовать в новом финансовом пакете НАТО на 70 млрд евро, для этого нет причин, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
Фицо заявил, что причин для выделения средств на военную поддержку Киева у Братиславы нет, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Словакия откажется от участия в новом пакете финансирования от НАТО.
«У Словакии… нет причин присоединяться к каким угодно военным кредитам для Украины», – заявил Фицо в телеэфире. Политик уверен, что подобная поддержка лишь затягивает конфликт.
Поскольку Братислава не участвовала в военном кредите по линии Евросоюза, премьер намерен провести переговоры с руководством страны. Цель – лишить словацкую делегацию мандата на одобрение новой программы помощи. Саму делегацию на июльском саммите альянса в Анкаре возглавит президент Петер Пеллегрини.
Ранее дипломатические источники сообщали, что итоговый документ саммита может обязать союзников ежегодно направлять Киеву около 70 млрд евро на протяжении нескольких лет.
Премьер-министр Роберт Фицо отказался от участия Словакии в новой программе финансовой поддержки Киева.
Ранее Фицо исключил возможность бесплатной передачи вооружений украинской стороне.
Вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар подтвердил сохранение курса на полный отказ от военной помощи из государственных запасов.