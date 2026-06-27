Фицо: Причин для выделения военной помощи Украине у Словакии нет

Tекст: Вера Басилая

Фицо заявил, что причин для выделения средств на военную поддержку Киева у Братиславы нет, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Словакия откажется от участия в новом пакете финансирования от НАТО.

«У Словакии… нет причин присоединяться к каким угодно военным кредитам для Украины», – заявил Фицо в телеэфире. Политик уверен, что подобная поддержка лишь затягивает конфликт.

Поскольку Братислава не участвовала в военном кредите по линии Евросоюза, премьер намерен провести переговоры с руководством страны. Цель – лишить словацкую делегацию мандата на одобрение новой программы помощи. Саму делегацию на июльском саммите альянса в Анкаре возглавит президент Петер Пеллегрини.

Ранее дипломатические источники сообщали, что итоговый документ саммита может обязать союзников ежегодно направлять Киеву около 70 млрд евро на протяжении нескольких лет.

Премьер-министр Роберт Фицо отказался от участия Словакии в новой программе финансовой поддержки Киева.

Ранее Фицо исключил возможность бесплатной передачи вооружений украинской стороне.

Вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар подтвердил сохранение курса на полный отказ от военной помощи из государственных запасов.