Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.0 комментариев
Польша отказалась насильно выдавать Киеву подлежащих мобилизации украинцев
Варшава приняла решение не задерживать и не отправлять на родину граждан призывного возраста из-за действующих правил защиты семей, заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк в эфире радио Zet.
Семоняк подчеркнул, что полиция не станет участвовать в подобных мероприятиях, передает РИА «Новости».
«Мы обсуждали это некоторое время назад, когда с Украины раздавались голоса о том, что они с радостью мобилизуют тех, кто уехал и подлежит обязательной мобилизации», – заявил глава ведомства.
Политик пояснил, что в стране действуют определенные правила, учитывающие возраст, размер семьи и количество детей. По его словам, силовые решения в отношении украинцев абсолютно не предусмотрены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза запланировали отказывать в защите военнообязанным гражданам Украины.
Глава МВД Германии Александер Добриндт назвал обоснованным возвращение мужчин призывного возраста на родину.
Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский исключил отправку польских солдат на фронт.