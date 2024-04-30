Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
В Польше не захотели отправлять солдат на Украину
Замминистра обороны Польши Залевский открестился от идеи отправки польских военных на Украину
Польская сторона не намеревается отправлять своих военнослужащих на украинскую территорию, заявил заместитель министра национальной обороны страны Павел Залевский.
Залевский в эфире Польского телевидения заявил, что обсуждал тему с главой французского минобороны Себастьяном Лекорню, французский чиновник пояснил, что солдаты НАТО должны поддерживать украинских солдат, а не отправляться на фронт, передает РИА «Новости».
Варшава отказалась от этой идеи, поскольку можно сделать «намного больше», отправляя киевскому режиму оружие, боеприпасы, технику, занимаясь обучением ВСУ.
Залевский добавил, что «нет даже речи» об отправке польских солдат на Украину.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинцы призывного возраста не смогут продлить право на пребывание в республике при отсутствии паспорта.