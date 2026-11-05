Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Захарова назвала условие возобновления диалога с Японией
Захарова: Возобновление диалога с Японией возможно при отказе Токио от санкций
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что восстановление полноценного межгосударственного диалога с Японией станет возможным только после отказа Токио от антироссийской линии.
Она напомнила, что министр иностранных дел Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Японии Тосимицу Мотэги обсудили деградацию двусторонних отношений в американской Атланте, передает РИА «Новости».
«Беседа была краткая, министры обсуждали проблематику двусторонних отношений, которые серьезно деградировали из-за действий Токио, из-за решения Токио присоединиться к санкционной политике Запада», – заявила Захарова.
По ее словам, российская сторона остается открытой для контактов, однако возобновление полноценного диалога потребует от японских властей отказа от антироссийского курса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил об ускоренной милитаризации Японии.
На прошлой неделе российский министр на встрече с японским коллегой Тосимицу Мотэги сообщил о необходимости отказа Токио от недружественного курса для возобновления межгосударственного диалога.
В прошлом месяце посольство России пообещало ответить на антироссийские санкции Токио системными контрмерами.