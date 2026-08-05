Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.0 комментариев
Китай ввел ответные санкции против шести организаций США
Китай утвердил ограничительные меры в отношении шести компаний США в качестве ответа на обвинения в использовании принудительного труда.
Руководство КНР приняло решение об ответных рестрикциях в отношении шести американских юридических лиц. Поводом послужили ранее введенные Вашингтоном ограничения из-за обвинений в «принудительном труде», передает ТАСС.
Под новые контрмеры попали компании Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir и Altana Technologies. Кроме того, в санкционном списке оказались Responsible Business Alliance, Verite Group и правозащитная организация Human Rights in China.
Соответствующие шаги получили официальное одобрение национального координационного механизма по противодействию иностранным санкциям. Информацию об этом распространило профильное министерство коммерции республики.
В июле администрация США установила новые пошлины под предлогом борьбы с принудительным трудом.
Министерство коммерции КНР отвергло американские обвинения в использовании принудительного труда.
Ранее официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь пообещал защитить национальные компании от санкций Вашингтона.