ВС России поразили четыре использовавшихся для доставки грузов ВСУ судна

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вечером 3 августа российская армия поразила порты, морские суда и прибрежную инфраструктуру, использовавшуюся в интересах ВСУ, сообщило Минобороны в Max.

В Одесской области удары пришлись по Черноморску, где находился завод автомобильных агрегатов и терминал. Там противник ремонтировал технику, хранил боеприпасы и горючее.

В Николаеве и Южном были уничтожены сухогрузы с военными грузами. Кроме того, южнее Одессы на переходе морем поражены еще два судна аналогичного типа, которые доставляли вооружение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ в портах Одессы и Южного.

Несколькими днями ранее ВС России атаковали два буксира в Николаевском морском торговом порту.

До этого российская армия нанесла массированные удары по объектам военной инфраструктуры в Одессе.