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ВС России поразили четыре использовавшихся для доставки грузов ВСУ судна
Российские военные провели массированные атаки высокоточным оружием и беспилотниками по морским судам и военной украинской инфраструктуре в черноморских портах, сообщило Минобороны.
Вечером 3 августа российская армия поразила порты, морские суда и прибрежную инфраструктуру, использовавшуюся в интересах ВСУ, сообщило Минобороны в Max.
В Одесской области удары пришлись по Черноморску, где находился завод автомобильных агрегатов и терминал. Там противник ремонтировал технику, хранил боеприпасы и горючее.
В Николаеве и Южном были уничтожены сухогрузы с военными грузами. Кроме того, южнее Одессы на переходе морем поражены еще два судна аналогичного типа, которые доставляли вооружение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ в портах Одессы и Южного.
Несколькими днями ранее ВС России атаковали два буксира в Николаевском морском торговом порту.
До этого российская армия нанесла массированные удары по объектам военной инфраструктуры в Одессе.