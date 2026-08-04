Биржевые цены на газ в Европе достигли 696 долларов

Стоимость сентябрьских газовых фьючерсов в Европе выросла до 696 долларов

Tекст: Мария Иванова

Утром во вторник сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги небольшим ростом, передает РИА «Новости».

К половине десятого утра по московскому времени показатель прибавил 1,6%, составив 696,2 доллара за тыс. кубометров. Расчетная цена предыдущего торгового дня находилась на уровне 685,3 доллара.

Резкое подорожание энергоресурсов началось 2 марта на фоне ударов США и Израиля по Ирану. В результате средние мартовские цены подскочили почти на 60%, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов. Максимум в 853,7 доллара был зафиксирован 19 марта после сокращения поставок сжиженного природного газа из Катара.

В последующие месяцы рынок показал смешанную динамику: за апрель котировки просели на 14%, в мае прибавили 5%, а в июне вновь опустились на 6%. При этом текущие показатели остаются значительно ниже исторических рекордов начала весны 2022 года, когда стоимость 1 тыс. кубометров достигала 3892 долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне биржевые цены на газ в Европе опустились до 676 долларов за тысячу кубометров.

В конце прошлого месяца стоимость сентябрьских фьючерсов преодолела отметку в 700 долларов.

В середине июля котировки европейского индекса TTF достигли уровня 657 долларов.