110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
Финляндия потребовала временно исключить Испанию из Шенгенской зоны
Глава МВД Финляндии призвала Европу временно исключить Испанию из Шенгена
Европейские страны призывают поддержать итальянскую инициативу о временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне из-за неспособности Мадрида сдержать поток нелегальных мигрантов.
Инициативу премьер-министра Италии Джорджи Мелони поддержала министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, передает РИА «Новости». Она отметила неспособность испанских властей обеспечить безопасность внешних границ европейского объединения.
«Испания совершенно не справилась с защитой внешней границы Шенгенской зоны от нелегального проникновения. Так продолжаться не может», – написала Рантанен в социальной сети X.
По словам министра, все государства Европы обязаны солидарно выступить за данное предложение. Рантанен подчеркнула, что страны, игнорирующие свои обязанности по охране рубежей, должны лишаться права находиться в Шенгенской зоне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегальных мигрантов.
Вице-премьер страны Антонио Таяни поддержал идею ограничения свободного пересечения рубежей.
Французские власти на фоне кризиса ужесточили проверки на границе с соседним государством.