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Итальянская мафия заинтересовалась используемым на Украине оружием
Прокурор Палермо де Лучия заявил о попытках мафии купить беспилотники с Украины
Итальянские криминальные структуры активно ищут доступ к беспилотным летательным аппаратам, подобным тем, которые используются на Украине, заявил главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия.
«Мы обнаружили оружие, происходящее из Саленто, но на самом деле прибывшее с Балкан», – рассказал де Лучия, выступая перед парламентской антимафиозной комиссией.
По словам прокурора, правоохранительным органам известно об интересе мафии к более сложному вооружению, которое появилось на черном рынке во время конфликта на Украине. В частности, следователи получили данные о закупках боеприпасов для сброса с дронов, пишет Ansa.
Де Лучия подчеркнул, что против таких вооружений правоохранители в настоящее время не готовы защищаться. Он отметил, что попытки создать высококачественный арсенал фиксируются как в округе Палермо, так и в других районах страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор итальянского Управления по борьбе с мафией Микеле Карбоне заявил о риске нелегального приобретения оружия организованной преступностью на фоне украинского конфликта.
Позже полицейская служба Европол спрогнозировала перенос полученных в ходе боевых действий беспилотных технологий в криминальную сферу.