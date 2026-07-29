Итальянская мафия заинтересовалась используемым на Украине оружием

Прокурор Палермо де Лучия заявил о попытках мафии купить беспилотники с Украины

Tекст: Антон Антонов

«Мы обнаружили оружие, происходящее из Саленто, но на самом деле прибывшее с Балкан», – рассказал де Лучия, выступая перед парламентской антимафиозной комиссией.

По словам прокурора, правоохранительным органам известно об интересе мафии к более сложному вооружению, которое появилось на черном рынке во время конфликта на Украине. В частности, следователи получили данные о закупках боеприпасов для сброса с дронов, пишет Ansa.

Де Лучия подчеркнул, что против таких вооружений правоохранители в настоящее время не готовы защищаться. Он отметил, что попытки создать высококачественный арсенал фиксируются как в округе Палермо, так и в других районах страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор итальянского Управления по борьбе с мафией Микеле Карбоне заявил о риске нелегального приобретения оружия организованной преступностью на фоне украинского конфликта.

Позже полицейская служба Европол спрогнозировала перенос полученных в ходе боевых действий беспилотных технологий в криминальную сферу.