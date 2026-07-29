В результате падения обломков ракеты на дом в Таганроге погибла женщина

Tекст: Антон Антонов

«Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал», – сообщил Слюсарь в «Максе».

По словам губернатора, идет эвакуация жителей поврежденного дома, развернут пункт временного размещения. Слюсарь выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавшему мужчине врачи оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщил Слюсарь.

Губернатор подчеркнул, что беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, и призвал людей быть осторожными, покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак дронов ВСУ пострадали семь мирных жителей ДНР.

Системы ПВО уничтожили три украинских дрона над Севастополем.