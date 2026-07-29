Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.17 комментариев
В результате падения обломков ракеты на дом в Таганроге погибла женщина
В Таганроге обломки ракеты упали на многоквартирный дом, погибла женщина, пострадал мужчина, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал», – сообщил Слюсарь в «Максе».
По словам губернатора, идет эвакуация жителей поврежденного дома, развернут пункт временного размещения. Слюсарь выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавшему мужчине врачи оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщил Слюсарь.
Губернатор подчеркнул, что беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, и призвал людей быть осторожными, покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
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