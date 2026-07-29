Посол Ирана Джалали сообщил о контактах Москвы и Тегерана по атаке ВСУ на судно

Tекст: Антон Антонов

«Официальные лица двух стран находятся в постоянном контакте, как представители МИД, так и Минобороны, а также других ведомств, так как поле сотрудничества Ирана и России очень широкое», – приводит слова Джалали ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что представители всех ведомств двух стран, включая внешнеполитические и оборонные структуры, поддерживают регулярную связь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с украинским коллегой заявил о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

Российский МИД назвал атаку Киева на иранское коммерческое судно в Каспийском море актом агрессии и грубым нарушением международного права.

Джалали заявил о сохранении за Тегераном права ответить Украине за гибель иранского моряка в Каспийском море.