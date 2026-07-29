Губернатор Кентукки потребовал от сенатора США доказать дееспособность

Губернатор Кентукки Бешир: Сенатор США Макконнелл должен доказать дееспособность

Tекст: Антон Антонов

Бешир напомнил, что сенатор не участвует в работе Сената США уже 43 дня на фоне госпитализации и фактически выпал из публичной повестки. Макконнелл, 84-летний республиканец, является абсолютным рекордсменом по сроку партийного лидерства в истории Сената США, передает РИА «Новости».

«Как губернатор штата, которому вы служите, я призываю вас лично и устно обратиться к жителям Кентукки и предоставить доказательства вашей способности исполнять обязанности – либо уйти в отставку», – говорится в письме.

Ранее в офисе сенатора сообщали, что врачи не разрешили ему вернуться к работе, и он пропустит предстоящие голосования.

По информации представителя сенатора Дэвида Поппа, Макконнелл оказался в больнице после падения, во время которого потерял сознание. Серьезных травм врачи не обнаружили, однако сам политик отмечал, что лечение осложняется из-за последствий перенесенного в детстве полиомиелита, усилившихся с возрастом.

Это уже второе обращение Бешира к Макконнеллу за последние недели: в первом письме от 8 июля губернатор призывал сенатора быть прозрачнее и предоставить жителям штата актуальные сведения о своем здоровье.

Ранее Макконнелл как минимум дважды впадал в продолжительную прострацию во время публичных выступлений. В марте 2023 года он был госпитализирован после падения с сотрясением и на несколько недель выбыл из рабочего графика. В декабре 2024 года пресс-служба сообщала о травме и царапине после падения, а в октябре 2025 года сенатор упал на пол по пути на голосование, когда ему задавали вопросы волонтеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в 2024 году Макконнелл объявил о скором уходе с поста.

Макконнелл по прозвищу «старый ворон» дольше всех в истории Сената возглавлял республиканскую фракцию.