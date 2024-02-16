Собянин: Медики из регионов получили доступ к ИИ-сервисам Москвы

Это позволит быстрее и точнее выявлять признаки различных патологий на медицинских изображениях, а также поможет врачам-рентгенологам в ежедневной практике.

Москва открыла доступ к специальной платформе с сервисами искусственного интеллекта (ИИ) для медицинских организаций из регионов, сообщается на сайте Mos.ru.

С помощью этой платформы врачи смогут дистанционно анализировать лучевые исследования, используя умные алгоритмы, которые применяют в столице.

«Наши коллеги из других регионов смогут делать описания лучевых исследований с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, применяемых в Москве. Это позволит быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях, что, безусловно, станет хорошим подспорьем для врачей-рентгенологов в их ежедневной практике», – отметил Собянин в своем Telegram-канале.