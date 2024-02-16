Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?0 комментариев
Собянин: Медики из регионов получили доступ к ИИ-сервисам Москвы
Медицинские работники из российских регионов теперь могут получить доступ к ИИ-сервисам столицы для быстрого и точного выявления признаков патологий на медицинских изображениях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Это позволит быстрее и точнее выявлять признаки различных патологий на медицинских изображениях, а также поможет врачам-рентгенологам в ежедневной практике.
Москва открыла доступ к специальной платформе с сервисами искусственного интеллекта (ИИ) для медицинских организаций из регионов, сообщается на сайте Mos.ru.
С помощью этой платформы врачи смогут дистанционно анализировать лучевые исследования, используя умные алгоритмы, которые применяют в столице.
«Наши коллеги из других регионов смогут делать описания лучевых исследований с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, применяемых в Москве. Это позволит быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях, что, безусловно, станет хорошим подспорьем для врачей-рентгенологов в их ежедневной практике», – отметил Собянин в своем Telegram-канале.