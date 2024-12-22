В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.30 комментариев
Студента РУДН задержали за вербовку в террористическую организацию
Студент РУДН Арби Дукаев задержан за попытку вербовки в террористы
В Москве задержан студент второго курса РУДН Арби Дукаев по обвинению в попытке вербовки знакомых в ряды террористической организации, суд постановил оставить его под стражей до 21 января 2025 года.
Как сообщает ТАСС, силовики задержали Арби Умаровича Дукаева, студента второго курса Российского университета дружбы народов, по обвинению в вербовке своих знакомых в террористическую организацию. Дукаеву предъявлено обвинение по статье 205.1 УК РФ, касающейся склонения, вербовки или вовлечения в терроризм.
В Останкинском суде Москвы сообщили, что Дукаев был арестован до 21 января 2025 года. Однако подробности самого уголовного дела пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хабаровском крае задержали вербовщика террористов из числа мигрантов, а в Тюмени задержали двух вербовщиков террористов. Также в Иркутской области задержали вербовщика террористов.