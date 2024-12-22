Студента РУДН задержали за вербовку в террористическую организацию

Студент РУДН Арби Дукаев задержан за попытку вербовки в террористы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, силовики задержали Арби Умаровича Дукаева, студента второго курса Российского университета дружбы народов, по обвинению в вербовке своих знакомых в террористическую организацию. Дукаеву предъявлено обвинение по статье 205.1 УК РФ, касающейся склонения, вербовки или вовлечения в терроризм.

В Останкинском суде Москвы сообщили, что Дукаев был арестован до 21 января 2025 года. Однако подробности самого уголовного дела пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хабаровском крае задержали вербовщика террористов из числа мигрантов, а в Тюмени задержали двух вербовщиков террористов. Также в Иркутской области задержали вербовщика террористов.