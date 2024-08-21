В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.7 комментариев
ФСБ задержала вербовщика террористов из числа мигрантов в Хабаровском крае
Правоохранительные органы Хабаровского края задержали гражданина одной из стран Средней Азии, подозреваемого в вербовке граждан Узбекистана для участия в деятельности международной террористической организации, сообщили в управлении ФСБ по региону.
Как сообщили в управлении ФСБ по Хабаровскому краю, задержанный активно вовлекал мигрантов из Узбекистана в террористическую деятельность, передает РИА «Новости».
Его задачей было не только склонить их к участию в боевых действиях, но и организовать их обучение на специальных тренировочных базах.
По данным следствия, фигурант действовал в тесном контакте с зарубежными пособниками, которые обеспечивали ему финансовую и организационную поддержку.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Суд уже избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее ФСБ задержала ученого по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб.