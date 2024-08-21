ФСБ задержала вербовщика террористов из числа мигрантов в Хабаровском крае

Tекст: Александра Юдина

Как сообщили в управлении ФСБ по Хабаровскому краю, задержанный активно вовлекал мигрантов из Узбекистана в террористическую деятельность, передает РИА «Новости».

Его задачей было не только склонить их к участию в боевых действиях, но и организовать их обучение на специальных тренировочных базах.

По данным следствия, фигурант действовал в тесном контакте с зарубежными пособниками, которые обеспечивали ему финансовую и организационную поддержку.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Суд уже избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ФСБ задержала ученого по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб.