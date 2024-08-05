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ФСБ задержала двоих вербовщиков террористов в Тюмени
ФСБ: В Тюмени задержаны два вербовщика, отправивших 19 россиян в ряды террористов в Сирию
ФСБ задержала в Тюмени двух религиозных деятелей, завербовавших и отправивших к террористам в Сирию 19 россиян, а также собиравших средства для международной террористической организации, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Как говорится в сообщении, ФСБ во взаимодействии с СК и МВД на территории Тюменской области выявили и задержали двоих религиозных деятелей, являющиеся гражданами России и приверженцами МТО, завербовавших по заданию эмиссаров террористических структур 19 местных жителей для участия в террористической деятельности в Сирии, передает ТАСС.
Также организовали канал финансирования МТО и распространяли идеологию терроризма в сети Интернет в ущерб безопасности России. На основании полученных материалов СК возбудил дела по статьям«Содействие террористической деятельности» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» УК РФ. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Ранее ФСБ задержала вербовщиков террористов в Красноярске и Москве.