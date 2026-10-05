Синоптик спрогнозировал потепление в Москве к концу недели

Синоптик Шувалов: К концу недели в Москве ожидается потепление до 20 градусов

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Шувалов заявил, что в конце этой рабочей недели, в четверг и в пятницу, столбики термометров поднимутся до плюс 15 – плюс 20 градусов, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что в эти дни в столице осадков не ожидается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник синоптик Голубев рассказал о причинах завершения сухой осени в Москве.