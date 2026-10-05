Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.11 комментариев
Синоптик спрогнозировал потепление в Москве к концу недели
Синоптик Шувалов: К концу недели в Москве ожидается потепление до 20 градусов
В конце рабочей недели в Москве ожидается возвращение теплой погоды, температура воздуха может подняться до 20 градусов тепла, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Шувалов заявил, что в конце этой рабочей недели, в четверг и в пятницу, столбики термометров поднимутся до плюс 15 – плюс 20 градусов, передает РИА «Новости».
Он также добавил, что в эти дни в столице осадков не ожидается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник синоптик Голубев рассказал о причинах завершения сухой осени в Москве.