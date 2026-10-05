Синоптик рассказал о причинах завершения сухой осени в Москве

Синоптик Голубев: Уход антициклона стал причиной окончания сухой осени в Москве

Tекст: Денис Тельманов

Продолжительный период без осадков завершился из-за смены атмосферных процессов, передает РИА «Новости». «Сухая осень в Московском регионе закончилась из-за антициклона, который удерживался около недели над европейской территорией России», – пояснил специалист.

По словам метеоролога, воздушные потоки постепенно меняют направление. Теперь вместо антициклона, обеспечивавшего тепло, по северу европейской части страны будут проходить циклоны. Основной удар атмосферного фронта примут на себя Мурманск, Карелия и Архангельск.

Столице достанутся лишь южные участки этого фронта. Во вторник в регионе ожидаются небольшие осадки, поскольку город окажется на окраине циклона. Его центр в ближайшие два дня расположится над Баренцевым морем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики спрогнозировали превышение климатической нормы октября на полтора градуса.

Ранее метеорологи назвали сроки выпадения первого снега в столице.

На следующей неделе воздух в Москве прогреется до 15 градусов тепла.