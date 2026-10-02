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Синоптик пообещал москвичам потепление на следующей неделе
Синоптик Голубев: На следующей неделе в Москве потеплеет до плюс 15 градусов
В Москве на следующей неделе ожидается потепление до плюс 13-15 градусов, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
«Похолодание у москвичей будет недолгим, так как зона холода и неблагоприятная погода постепенно смещается дальше на восток, то есть в Поволжье, а затем на Урал. Поэтому в Москву начнет постепенно поступать более теплая воздушная масса и на следующей неделе потеплеет до плюс 13-15 градусов, что на два-три градуса выше нормы», – заявил он РИА «Новости».
Голубев добавил, что во вторник возможны небольшие дожди, особенно на севере и северо-западе столицы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве.
Специалисты отметили, что минувший сентябрь стал одним из самых теплых в городе в XXI веке.
В среду метеорологи сообщили о времени начала «коммунальной» осени в столице.