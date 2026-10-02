Синоптик пообещал москвичам потепление на следующей неделе

Синоптик Голубев: На следующей неделе в Москве потеплеет до плюс 15 градусов

Tекст: Валерия Городецкая

«Похолодание у москвичей будет недолгим, так как зона холода и неблагоприятная погода постепенно смещается дальше на восток, то есть в Поволжье, а затем на Урал. Поэтому в Москву начнет постепенно поступать более теплая воздушная масса и на следующей неделе потеплеет до плюс 13-15 градусов, что на два-три градуса выше нормы», – заявил он РИА «Новости».

Голубев добавил, что во вторник возможны небольшие дожди, особенно на севере и северо-западе столицы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве.

Специалисты отметили, что минувший сентябрь стал одним из самых теплых в городе в XXI веке.

В среду метеорологи сообщили о времени начала «коммунальной» осени в столице.