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Ученые: На Земле ожидается вторая осенняя магнитная буря
Ученые лаборатории солнечной астрономии спрогнозировали магнитную бурю на Земле
Вторая за осень магнитная буря, вызванная крупной корональной дырой на Солнце, ожидается на Земле 24 сентября, предупредили ученые.
Магнитная буря накроет Землю из-за потока быстрого солнечного ветра, вытекающего из крупной корональной дыры, которая тянется от южного полюса Солнца к экватору. Экваториальный край дыры «заденет» планету, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Ученые пояснили, что корональные дыры представляют собой области интенсивного истечения плазмы, из-за чего они выглядят темными. Вспышечная активность на Солнце возобновилась 19 сентября после шестидневного перерыва, который стал самым продолжительным с 2021 года. Однако она остается на низком уровне и не угрожает Земле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые спрогнозировали магнитные бури после выброса плазмы на Солнце.
В конце августа специалисты предупредили о возможной магнитной буре из-за солнечной вспышки.
Летом сильнейшая вспышка на Солнце вызвала мощную магнитную бурю на Земле.