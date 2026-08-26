Ученые спрогнозировали магнитные бури после выброса плазмы на Солнце

В ИКИ РАН спрогнозировали магнитные бури на Земле после выброса плазмы на Солнце

Tекст: Мария Иванова

Вспышечная активность на Солнце прекратилась, однако выброшенное накануне облако плазмы продолжает движение к Земле, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышка M7.0 накануне оказалась последней, после чего активность светила полностью прекратилась.

«Судя по графику, Солнце сожгло в ней последние остатки энергии, которыми на тот момент располагало, после чего активность полностью прекратилась так резко, словно кто-то дёрнул рубильник», – отметили специалисты.

Выбросам плазмы требуется от двух до четырех дней, чтобы преодолеть 150 млн километров до Земли. Ожидается, что облако прибудет к планете в пятницу. Прогноз на удар является щадящим: ожидаются слабые и средние магнитные бури уровня G1–G2, которые могут продлиться до двух суток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Института космических исследований РАН предупредили о возобновлении сильных вспышек на Солнце.

Мощный взрыв уровня M7.0 спровоцировал выброс плазмы в космическое пространство.

Перед этим ученые зафиксировали резкое снижение солнечной активности за выходные дни.