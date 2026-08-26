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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

    19 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

    21 комментарий
    26 августа 2026, 09:14 • Новости дня

    Ученые спрогнозировали магнитные бури после выброса плазмы на Солнце

    В ИКИ РАН спрогнозировали магнитные бури на Земле после выброса плазмы на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Вспышечная активность на Солнце прекратилась, но выброшенное накануне облако плазмы достигнет Земли в пятницу, вызвав магнитные бури, предпредили ученые.

    Вспышечная активность на Солнце прекратилась, однако выброшенное накануне облако плазмы продолжает движение к Земле, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Вспышка M7.0 накануне оказалась последней, после чего активность светила полностью прекратилась.

    «Судя по графику, Солнце сожгло в ней последние остатки энергии, которыми на тот момент располагало, после чего активность полностью прекратилась так резко, словно кто-то дёрнул рубильник», – отметили специалисты.

    Выбросам плазмы требуется от двух до четырех дней, чтобы преодолеть 150 млн километров до Земли. Ожидается, что облако прибудет к планете в пятницу. Прогноз на удар является щадящим: ожидаются слабые и средние магнитные бури уровня G1–G2, которые могут продлиться до двух суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Института космических исследований РАН предупредили о возобновлении сильных вспышек на Солнце.

    Мощный взрыв уровня M7.0 спровоцировал выброс плазмы в космическое пространство.

    Перед этим ученые зафиксировали резкое снижение солнечной активности за выходные дни.

    25 августа 2026, 16:05 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали заморозки в шести российских регионах

    Гидрометцентр: В конце лета в шести российских регионах ожидаются заморозки

    Tекст: Ольга Иванова

    В конце лета жителей ряда российских субъектов ожидает резкое похолодание с понижением температуры ниже нуля и осадками в виде мокрого снега, сообщили в Гидрометцентре.

    В последние дни лета на территории Магаданской, Иркутской, Мурманской и Кировской областей, а также в Якутии и Забайкальском крае ожидается минусовая температура, передает РИА «Новости».

    «С 27 по 28 августа в Мурманской области ожидаются ночные заморозки до минус двух градусов, на севере Иркутской области температура ночью до минус трех градусов, а в Магаданской области до минус шести градусов», – рассказали специалисты Гидрометцентра.

    Синоптики добавили, что 26 августа в Забайкальском крае похолодает до минус двух градусов, а 28 августа в Кировской области столбики термометров опустятся до минус одного градуса. Также на юге Якутии ожидается до минус пяти градусов, а на арктическом побережье региона прогнозируется дождь с мокрым снегом и ветер скоростью от 18 до 23 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в Магаданской области выпал летний снег.

    В конце мая синоптики ожидали ночные заморозки в Московском регионе.

    Зимой метеорологи прогнозировали сорокаградусные морозы на северо-востоке Якутии.

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    24 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Ракета-носитель «Союз – 2.1б» успешно запущена с космодрома Плесецк

    С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз – 2.1б»

    Tекст: Катерина Туманова

    Космические войска успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк, сообщили в Max-канале Роскосмоса.

    «В понедельник, 24 августа, в 5 часов 40 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», – сказано в сообщении.

    В Роскосмосе утонили, что ракета-носитель стартовала с космическим аппаратом в интересах Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казани показали самый маленький в мире радиолокационный спутник. Ракетный двигатель РД-0124 поразил экономичностью расхода топлива. В России собрали летный образец новейшего спутника ДЗЗ КОЭН.


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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    23 августа 2026, 15:44 • Новости дня
    Китай отложил запуск зонда «Чанъэ-7» с российским детектором лунной пыли

    Tекст: Вера Басилая

    Старт китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5 Y14» с аппаратом «Чанъэ-7» перенесен из-за несоответствия миссии условиям для запуска, сообщает Синьхуа.

    Запланированный старт китайского космического зонда с российским научным оборудованием отменен из-за неблагоприятных погодных условий и приближающегося тайфуна, передает РИА Новости. На борту аппарата должен был отправиться в космос российский детектор пыли PmL

    «Исходя из принципа обеспечения надежности и безусловной безопасности, после всесторонней оценки было установлено, что миссия 'Чанъэ-7' в настоящее время не соответствует условиям для запуска и не сможет быть осуществлена в запланированное на этот год стартовое окно», – говорится в сообщении.

    Решение о переносе сроков было принято на фоне приближения 19-го по счету в 2026 году тайфуна «Нарра». Ожидается, что стихия принесет сильные дожди и вызовет наводнения в южных провинциях Гуандун и Хайнань, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе. В связи с этим министерство водного хозяйства КНР активировало режим экстренного реагирования четвертого уровня.

    Научное сотрудничество России и Китая в космосе развивается на основе меморандума между РАН и Китайским национальным космическим управлением. Ранее стороны успешно обменялись образцами лунного грунта, доставленными аппаратами «Чанъэ-5» и «Луна-16». Миссия «Чанъэ-7» нацелена на отработку высокоточной мягкой посадки, передвижения по лунной поверхности и исследование затененных кратеров.

    Осенью прошлого года российский научный прибор доставили в Китай для участия в лунной миссии.

    Весной отечественное оборудование для изучения плазменно-пылевой экзосферы установили на китайский посадочный модуль «Чанъэ-7».

    Пекин планировал отправить этот зонд на Южный полюс Луны для поиска ледяных отложений.

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    24 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Московский август вошел в топ самых теплых за 133 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Август этого года в Москве стал одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений, ведущихся с 1893 года, рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    Паршина подтвердила этот факт, опираясь на данные метеостанции ВДНХ, передает РИА «Новости».

    «По станции ВДНХ август 2026 года находится в пределах климатической нормы, температура всего на 1,1 градуса выше климатических показателей, поэтому в двадцатку самых теплых августов входит с 1893 года, его точно можно внести», – рассказала эксперт.

    Синоптик также добавила, что средние температурные показатели уходящего месяца сопоставимы с данными 2011 года. Тогда средняя температура достигла отметки плюс 18,7 градуса.

    В начале августа Гидрометцентр предупредил москвичей о наступлении сильной жары до 33 градусов.

    Воздух на опорной станции ВДНХ 7 августа прогрелся до 30,1 градуса.

    В первый месяц лета синоптики зафиксировали аномальное тепло по всей территории страны.

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    24 августа 2026, 04:10 • Новости дня
    NYT назвала три фактора продовольственной безопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Мировые житницы страдают от войн, непогоды и торговых конфликтов, а неурожаи и нападения на торговые пути грозят привести к росту цен на продовольствие, однако есть три фактора, поддержание которых позволяет надеяться на продовольственную безопасность.

    «Нынешняя система зависит от трех факторов: бесперебойной торговли, дешевой энергии и стабильного климата. Сегодня, похоже, ни одно из этих условий не выполняется», – сказал New York Times (NYT) Эван Фрейзер, профессор, изучающий глобальную продовольственную систему в Университете Гвельфа в Онтарио.

    Газета отмечает, что пшеница является основой современного рациона, и в 2026 году она сталкивается с целым рядом современных опасностей. Мировые житницы страдают от ударов дронов и коварной погоды, что приводит к росту цен на продукты питания на фоне и без того стремительного роста цен после войны с Ираном.

    Кроме того, выявляются риски, присущие глобальной продовольственной системе. Лишь немногие культуры, такие как пшеница, обеспечивают большую часть мировых калорий.

    Экспорт пшеницы контролируется относительно немногими правительствами, включая Россию, Канаду, США, Украину и Европейский союз. Их покупателями являются в основном страны с низким уровнем дохода, которые не выращивают большую часть других продуктов питания, пишет NYT.

    В статье упоминается также фактор цены на зерно, конфликты на логистических направлениях, из-за чего могут взлететь цены и вырасти дефицит на удобрения. Погодные катаклизмы с жарой и засухой усугубят ситуацию.

    «Наивно полагать, что мы можем полагаться на продовольственную систему, созданную для другой эпохи. Поэтому нам нужно переосмыслить способы обеспечения себя продовольствием», – призвал профессор Фрейзер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мантуров назвал розницу основой продовольственной безопасности России. Мишустин выделил продовольственную безопасность в качестве ключевой национальной задачи страны и заявил о полном покрытии потребностей ЕАЭС в сельхозпродукции.

    В ООН спрогнозировали масштабный голод из-за климатического феномена.

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    24 августа 2026, 11:55 • Новости дня
    В Болгарии решили построить дамбу для спасения АЭС «Козлодуй»

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Болгарии решили возвести дамбу протяженностью около 300 метров на Дунае для стабильной работы системы охлаждения атомной станции «Козлодуй».

    Строительство объекта началось после анализа гидрологической ситуации и гидравлического моделирования, передает ТАСС. Работы займут от 10 до 15 дней, вся необходимая подготовка уже завершена.

    «Из-за критически низкого уровня реки Дунай в районе АЭС «Козлодуй» будет построена дамба длиной от 250 до 300 метров», – сообщила министр энергетики Ива Петрова.

    Ранее из-за обмеления Дуная мощность пятого энергоблока станции снизили на 120 мегаватт, чтобы избежать аварийной ситуации. Вода из реки используется для охлаждения пара в конденсаторах неядерной части энергоблока и подается специальной насосной станцией, расположенной на берегу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, единственный работающий реактор румынской АЭС «Чернаводэ» отключили из-за обмеления Дуная.

    Уровень воды в реке у болгарского города Русе достиг исторического минимума.

    Венгерская АЭС «Пакш» также оказалась на грани полной остановки из-за критического падения уровня воды в Дунае.

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    25 августа 2026, 10:47 • Новости дня
    Глава Роскосмоса заявил о невозможности работы на МКС без США

    Баканов: США и Россия не могут существовать друг без друга на МКС

    Tекст: Вера Басилая

    Международная космическая станция (МКС) не может существовать без совместной работы России и США и поддержки ими друг друга, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    По словам Баканаова, Россия и США зависят друг от друга на Международной космической станции, и в экстренной ситуации спасти экипаж сможет только партнер, передает ТАСС.

    «Команда слаженная, отработанная, поскольку у нас перекрестные полеты, у нас два сегмента на МКС: российский и американский. По сути, это совместная инфраструктура. Такое мини-государство на орбите Земли. Задаются часто вопросы: «Почему мы с американцами, зачем?» Это очень важно понимать, что мы друг без друга на МКС существовать не сможем. Мы должны друг другу помогать, и в случае чего спасти друг друга может прийти только партнер», – рассказал руководитель в комментарии телеграм-каналу «Юнашев Live».

    По словам Баканова, Россия и США уже раскрыли друг другу часть характеристик космической техники. Он отметил, что существует вероятность продолжения сотрудничества на околоземной орбите и после завершения работы МКС. Кроме того, продление эксплуатации станции до 2030 года, инициированное американской стороной, не повлияет на планы по созданию Российской орбитальной станции (РОС). Первый модуль РОС планируется изготовить и запустить в 2028 году.

    Глава Роскосмоса также подчеркнул, что благодаря поддержке руководства страны средства на развитие космической отрасли в России находятся, несмотря на бюджетные сложности. Он добавил, что возобновлять работу научных школ всегда сложнее, чем поддерживать и наращивать темп.

    Руководители Роскосмоса и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года.

    Российская и американская стороны подготовили совместную программу сведения станции с орбиты.

    Специалисты планируют отделить модули будущей Российской орбитальной станции в процессе затопления МКС.

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    24 августа 2026, 10:36 • Новости дня
    Ракета «Союз-2.1б» вывела спутник на орбиту

    Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту спутник космических войск

    Tекст: Мария Иванова

    С космодрома Плесецк в понедельник запустили ракету «Союз-2.1б», которая успешно вывела на орбиту новый космический аппарат.

    Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк, сообщает Роскосмос.

    Пуск и выведение аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

    После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время спутник вышел на целевую орбиту и перешел под управление наземных средств космических войск ВКС.

    Специалисты установили устойчивую телеметрическую связь с аппаратом. Все его бортовые системы функционируют штатно.

    Напомним, в понедельник ракета-носитель «Союз-2.1б» была успешно запущена с космодрома Плесецк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2026 года запущенные с Плесецка ракетой «Союз-2.1б» военные спутники вышли на целевую орбиту и были переданы под контроль космических войск.

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    24 августа 2026, 03:18 • Новости дня
    Аномальная жара стала разрушать британские дома до основания

    Дома в Лондоне покрылись трещинами из-за аномальной жары

    Tекст: Катерина Туманова

    Пять последовательных волн аномальной жары высушили глинистую почву британской столицы, вызвав беспрецедентный риск разрушения фундаментов и деформации жилых помещений.

    Жители Лондона столкнулись с беспрецедентным риском проседания грунта после того, как пять волн жары высушили глинистую почву, на которой построена большая часть города, передает Bloomberg.

    Согласно данным Ассоциации британских страховщиков (ABI), в прошлом квартале был зафиксирован рекордный уровень страховых случаев, связанных с проседанием грунта, явлением, вызванным периодами жаркой и сухой погоды, которые приводят к усадке почвы и дестабилизации фундаментов зданий.

    В среднем домохозяйства заявляли о страховых выплатах в размере 20 тыс. фунтов стерлингов (27,2 тыс. долларов США), что больше, чем в любом предыдущем квартале, и на 15% больше, чем за тот же период 2025 года, сообщила ABI.

    Горожане массово жалуются в социальных сетях на последствия природной аномалии. На платформе Reddit пользователи рассказывают о появлении глубоких трещин в стенах, заклинивающих дверях и пугающем смещении кухонных гарнитуров из-за движения основания здания.

    Один из пострадавших поделился реакцией вызванного инженера-конструктора.

    «Прежде чем я успел закончить объяснение, он рассмеялся и сказал: «Вы и еще 20 тыс. человек на юго-востоке Лондона», – привел слова специалиста владелец поврежденного дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная засуха оставила Британию без овощей и взвинтила цены. Аномальная жара в Британии стала причиной смерти почти 3 тыс. человек в мае и июне.

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    24 августа 2026, 07:20 • Новости дня
    Москвичам пообещали дожди и похолодание

    Синоптик Шувалов спрогнозировал кратковременные дожди и до 21 градуса тепла в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Температура воздуха до плюс 21 градуса и кратковременный дождь ожидаются в Москве в понедельник, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    Днем в столичном регионе столбики термометров поднимутся до 19-21 градуса, передает РИА «Новости». Минимальная температура при этом составит около десяти градусов тепла.

    «В понедельник в столице ожидается небольшой кратковременный дождь, преимущественно во второй половине дня. Ветер будет северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду», – рассказал Шувалов.

    Специалист отметил, что в городе начинается плавное снижение температуры. Свою наибольшую силу похолодание обретет уже в середине текущей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе после выходных.

    В начале июля Гидрометцентр предупреждал москвичей о кратковременных дождях и грозах.

    В конце июня метеоролог Александр Шувалов сообщил о приходе в Москву погоды осеннего типа.

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    25 августа 2026, 17:30 • Новости дня
    В Испании зафиксировали рекордное число смертей из-за жары

    Жара уснесла жизни более 5 тыс. человек в Испании

    Tекст: Денис Тельманов

    Этим летом экстремальные температуры унесли жизни более 5 тыс. жителей Испании, установив абсолютный антирекорд за последнее десятилетие, следует из данных ежедневного мониторинга.

    Жертвами зноя стали как минимум 5030 человек, передает ТАСС. Согласно данным системы ежедневного мониторинга, это максимальный уровень смертности с января 2015 года.

    Испанские синоптики отмечают небывалые климатические аномалии. Первая половина 2026 года оказалась самой теплой за минувшие 65 лет. Июль стал наиболее жарким и засушливым месяцем за всю историю наблюдений, ведущихся с 1961 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре аномальные волны жары летом 2026 года привели к массовому росту смертности в Европе.

    В конце июля председатель правительства Испании Педро Санчес озвучил данные о гибели более 3,8 тысячи человек.

    Еще до прихода календарного лета аномальная жара погубила 101 жителя королевства.

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    25 августа 2026, 07:44 • Новости дня
    Москвичей предупредили о резком похолодании и ветре

    Синоптик Позднякова сообщила о дождях и сильном ветре в Москве во вторник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ветер с порывами до 14 метров в секунду, кратковременный дождь и температура до плюс 18 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Во вторник в российской столице прогнозируются кратковременные дожди и порывистый ветер до 14 метров в секунду. Температура воздуха не превысит отметку в плюс 18 градусов, передает РИА «Новости».

    «Неприятным моментом сегодняшней погоды дневной будет то, что у нас станет усиливаться западный ветер: местами порывы – 12-14 метров в секунду. То есть температура воздуха окажется либо около нормы, либо даже чуть ниже климатической нормы. То есть мы вступаем в период относительно прохладной погоды», – рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Эксперт добавила, что днем атмосферное давление снизится на одну-две единицы, составив 746 миллиметров ртутного столба. При этом максимальная температура в Московской области будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Евгений Тишковец сообщил о надвигающихся на Москву аномальных ливнях.

    Метеоролог Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о кратковременных осадках.

    Специалисты спрогнозировали постепенное снижение температуры воздуха в регионе.

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    25 августа 2026, 14:41 • Новости дня
    Ученые предупредили о возможной магнитной буре после вспышки на Солнце

    ИКИ РАН: Землю накроет сильнейшая магнитная буря после мощной вспышки

    Tекст: Мария Иванова

    Мощная вспышка на Солнце уровня M7.0 с выбросом плазмы может спровоцировать самую сильную магнитную бурю за последние два месяца.

    Ученые ожидают сильнейшую магнитную бурю за последние два месяца из-за недавней мощной вспышки на Солнце, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Пик активности зафиксировали в 13:02 по московскому времени, событию присвоили уровень M7.0.

    Специалисты отмечают очевидный выброс плазмы в космическое пространство. Предполагается, что край плазменного облака заденет Землю, хотя основной фронт может пройти мимо планеты. Геомагнитные последствия удара не должны превысить категорию G3, поскольку вспышки пока не достигли порога уровня X.

    Точные математические модели и прогнозы отсутствуют, так как с момента события прошло мало времени. Главный вопрос сейчас заключается в том, произойдет ли следующий взрыв и сможет ли он преодолеть порог максимальной мощности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты ИКИ РАН предупредили о возобновлении сильных вспышек на Солнце.

    Месяцем ранее Землю накрыло геомагнитное возмущение минимального уровня G1.

    В начале июля специалисты зафиксировали солнечную вспышку высшего балла X.

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    25 августа 2026, 21:06 • Новости дня
    Синоптик опроверг слухи о приходе метеорологической осени в Москву

    Синоптиик Леус: Слухи об окончании метеорологического лета в Москве преувеличены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус опроверг информацию о приходе метеорологической осени в российскую столицу.

    По его словам, метеорологическое лето в Москве продолжается, передает РИА «Новости».

    «Слухи об окончании метеорологического лета преувеличены… По действующим в настоящее время климатическим нормам, средняя дата начала метеорологической осени приходится на 2 сентября, а в прошлом году метеоосень и вовсе началась только 24 сентября», – отметил синоптик.

    Специалист подчеркнул, что температурная аномалия будет незначительной. Среднесуточные значения вряд ли опустятся ниже 15 градусов тепла. Летние температуры вернутся в город с понедельника и сохранятся как минимум в первой пятидневке сентября.

    Ожидается, что днем столбики термометров поднимутся выше 20 градусов. Таким образом, начало метеорологической осени в текущем году сдвинется на более поздние сроки.

    Напомним, уходящий август вошел в двадцатку самых теплых месяцев за всю историю наблюдений.

    Несколькими днями ранее Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе.

    В середине июля воздух в городе прогревался почти до тридцатиградусной отметки.

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    24 августа 2026, 08:24 • Новости дня
    Солнце растеряло энергию за выходные

    Лаборатория ИКИ РАН зафиксировала девять вспышек на Солнце за выходные

    Tекст: Мария Иванова

    За минувшие выходные количество солнечных вспышек резко снизилось до девяти, благодаря чему магнитные бури в ближайшие трое суток практически исключены.

    О снижении активности светила сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, где за прошедшие выходные зарегистрировали всего девять солнечных вспышек.

    Для сравнения, за предыдущие двое суток, с четверга по пятницу, произошло более 30 вспышек.

    По оценке специалистов, к моменту выхода крупных групп солнечных пятен в центр диска Солнце фактически «осталось без энергии» для мощных событий. При этом основные мировые агентства на всякий случай повысили оценку риска сильных вспышек до 50%, а вероятность событий максимального класса X – до 10–15%, хотя российские эксперты относятся к этим цифрам скептически.

    Геомагнитная обстановка на 24 августа 2026 года описывается как спокойная, все параметры солнечного ветра укладываются в норму, плазменные выбросы к Земле не направлены. По прогнозу лаборатории, магнитные бури на ближайшие две–три сутки практически исключены, однако за многочисленными пятнами напротив Земли советуют продолжать наблюдать как минимум до середины недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вспышечная и геомагнитная активность Солнца опустились до минимальных значений после неожиданно сильной магнитной бури 8 августа.

    Ученые ИКИ РАН отметили локальный всплеск солнечной активности на прошедших выходных и резкое сокращение числа вспышек до 17 за два дня.

    Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о завершении двухнедельного всплеска активности на Солнце с около 140 вспышками и уходом двух гигантских групп пятен на обратную сторону звезды.

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