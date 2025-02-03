Китай решил отправить на Луну прыгающего робота

Китай решил отправить на Луну зонд «Чанъэ-7» для поиска воды на Южном полюсе в 2026 году

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщает Центральное телевидение Китая, Китай в следующем году отправит на Луну зонд «Чанъэ-7», оснащенный устройством для поиска воды. Зонд сможет передвигаться прыжками и преодолевать десятки километров за один прыжок и будет искать лед на Южном полюсе Луны. Эта миссия является частью программы «Чанъэ», названной в честь героини древнекитайских мифов, передает РИА «Новости».

Тан Юйхуа, заместитель главного конструктора, заявил, что зонд будет оснащен анализатором молекул воды и сможет совершить полет минимум три раза. «Зонд надежно и многократно приземляется на различные поверхности, как человек сгибает ноги при прыжке с высоты», – отметил он. Этот шестиногий зонд сможет ползать, прыгать и летать благодаря ракетной тяге. Это позволит ему исследовать сложные местности и глубокие кратеры.

По данным South China Morning Post, успешное выполнение миссии «Чанъэ-7» может помочь в строительстве лунной базы. Найденный на Луне лед снизит затраты на доставку воды, а также поможет изучить возможность существования жизни на других планетах. Китайская программа «Чанъэ» включает несколько этапов, включая облет Луны, посадку и возвращение на Землю.

В рамках четвертого этапа программы Китай планирует создать прототип лунной научно-исследовательской станции. Станция будет состоять из нескольких зондов на орбите и на поверхности Луны для проведения научных исследований и тестирования технологий освоения лунных ресурсов.

В ноябре Китай успешно запустил два экспериментальных спутника с площадки в Северо-Западном Китае, используя модифицированную ракету-носитель ZQ-2 Y-1, работающую на жидком кислороде и метане.

Ранее посадочный модуль китайского аппарата «Чанъэ-6» совершил успешную посадку в районе Южный полюс – Эйткен на обратной стороне Луны.