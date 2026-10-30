Россиянина арестовали в Северной Осетии за финансирование ВСУ

ФСБ: В Северной Осетии гражданина России арестовали за финансирование ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Мужчина оказывал финансовую помощь украинским войскам в период пребывания на территории Швеции и Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по республике.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывшего заместителя председателя Мурманской областной думы седьмого созыва Геннадия Степахно задержали по обвинению в государственной измене из-за передачи закрытых сведений украинским спецслужбам.

В мае сотрудники спецслужб задержали в Херсонской области женщину за передачу координат российских войск украинским агентам.

В прошлом году суд в Екатеринбурге арестовал адвоката и блогера Алексея Соколова по обвинению в государственной измене.