Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Россиянина арестовали в Северной Осетии за финансирование ВСУ
ФСБ: В Северной Осетии гражданина России арестовали за финансирование ВСУ
В Северной Осетии 48-летнего гражданина России заключили под стражу по обвинению в государственной измене за финансирование вооруженных формирований Украины.
Мужчина оказывал финансовую помощь украинским войскам в период пребывания на территории Швеции и Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по республике.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывшего заместителя председателя Мурманской областной думы седьмого созыва Геннадия Степахно задержали по обвинению в государственной измене из-за передачи закрытых сведений украинским спецслужбам.
В мае сотрудники спецслужб задержали в Херсонской области женщину за передачу координат российских войск украинским агентам.
В прошлом году суд в Екатеринбурге арестовал адвоката и блогера Алексея Соколова по обвинению в государственной измене.