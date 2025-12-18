Уральского блогера Соколова арестовали по обвинению в госизмене

Tекст: Дарья Григоренко

Решением Верх-Исетского районного суда мера пресечения назначена до 15 февраля 2026 года. В официальном сообщении отмечается: «Юрист обвиняется по ст. 275 УК РФ – «Государственная измена». Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу по 15 февраля 2026 года», передает ТАСС.

Ранее стало известно, что оперативные службы подозревают Соколова, а также двух активистов – Ларису Захарову и Романа Качанова – в участии в освоении грантовых средств от иностранных организаций, признанных нежелательными в России. По данным оперативных служб, обыски прошли у всех троих 16 декабря.

Следствие полагает, что фигуранты дела осваивали гранты Norwegian Helsinki Committee и National Endowment for Democracy, прикрываясь правозащитной деятельностью в местах лишения свободы. В тот же день суд Екатеринбурга также постановил арестовать Захарову и Качанова до 15 февраля 2026 года.

Ранее в Челябинской области задержан мужчина, который, по подозрению силовиков, собирал сведения о передвижении военных поездов для передачи на Украину.

Накануне суд в Москве приговорил россиянина к длительному сроку за шпионаж в пользу Украины.