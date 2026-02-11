Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.0 комментариев
Число жалоб россиян на работу Telegram сократилось
Пользователи мессенджера Telegram из России стали реже сообщать о неполадках в работе приложения и веб-версии в среду утром.
Число жалоб сократилось в первой половине дня 11 февраля, передает ТАСС со ссылкой на Downdetector.
К 10.40 мск поступило 275 сигналов о неполадках за час.
Статистика портала «Сбой.РФ» показала резкий спад активности недовольных пользователей. Если 10 февраля число жалоб превышало 12,5 тыс., то на следующий день этот показатель составил всего 640.
Наибольшая активность наблюдалась в Хакасии (5%) и на Алтае (4%), а также в Сахалинской области (3%). Чаще всего люди указывали на отсутствие оповещений (38%) и общий сбой сервиса (25%).
Ранее Роскомнадзор говорил о планах продолжить ограничения Telegram. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление из-за отказа Telegram соблюдать российские законы.