Умер актер Владимир Рулла

«9 февраля ушел из жизни Владимир Иванович Рулла, с 1981 по 2004 год работавший в ЦДТ-РАМТе», – говорится в Telegram-канале театра.

Рулла прошел обучение в Театральном училище имени Щепкина, которое окончил в 1971 году, после чего начал профессиональную карьеру в Кировском ТЮЗе.

В 1981 году Рулла был приглашен работать в Центральный детский театр, где за более чем два десятилетия сыграл свыше 30 ролей. Среди его работ – образы Певца в «Приключениях Тома Сойера», Жака в «Жанете», Тартальи в «Зеленой птичке», доктора Чилтона в «Поллианне» и Раздватриса в «Трех толстяках».

