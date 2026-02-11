Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Лавров пообещал честное международное наблюдение на выборах в Госдуму
Лавров: МИД обеспечит честный международный контроль на выборах в Госдуму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности МИД обеспечить честное международное наблюдение на выборах в Госдуму.
Лавров подчеркнул, что поддержка будет оказана на всей территории России, в том числе в Крыму, Севастополе, Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.
«Разумеется, окажем содействие в обеспечении честного международного наблюдения на выборах внутри России, в том числе в Крыму, в Севастополе, в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях», – заявил министр.
Лавров также сообщил, что МИД сделает все необходимое для организации голосования на избирательных участках в российских загранучреждениях на предстоящих выборах в Госдуму. Он отметил, что министерство обеспечит четкое проведение голосования за рубежом, как это было и в прошлой избирательной кампании.
Ранее заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что депутаты Государственной думы России будут выбраны в третье воскресенье сентября 2026 года.