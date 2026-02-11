Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Польша отказалась вступать в Совет мира
Премьер-министр Дональд Туск пояснил, что страна не будет участвовать в работе международного Совета, созданного по инициативе президента США.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не будет присоединяться к Совету мира, созданному по инициативе президента США Дональда Трампа, передает ТАСС. Он пояснил, что принятое решение связано с принципами, статусом Совета, а также с его непосредственными целями, в частности, восстановлением сектора Газа.
Туск отметил: «В нынешних условиях, принимая во внимание принципы, статус этого Совета, непосредственные цели, связанные с восстановлением сектора Газа, Польша не присоединится к работе Совета мира».
Трансляция заявления премьер-министра шла на телеканале TVP Info. Другие члены правительства пока не комментировали решение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва прорабатывает свою позицию по отношению к «Совету мира». Власти России совместно с союзниками рассматривают возможность присоединения к «Совету мира» и обсуждают инициативу о замороженных активах.
Александр Лукашенко отказался от участия во встрече в США, а Белоруссию представит министр иностранных дел Максим Рыженков.