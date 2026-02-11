Польша отказалась вступать в Совет мира

Tекст: Денис Тельманов

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не будет присоединяться к Совету мира, созданному по инициативе президента США Дональда Трампа, передает ТАСС. Он пояснил, что принятое решение связано с принципами, статусом Совета, а также с его непосредственными целями, в частности, восстановлением сектора Газа.

Туск отметил: «В нынешних условиях, принимая во внимание принципы, статус этого Совета, непосредственные цели, связанные с восстановлением сектора Газа, Польша не присоединится к работе Совета мира».

Трансляция заявления премьер-министра шла на телеканале TVP Info. Другие члены правительства пока не комментировали решение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва прорабатывает свою позицию по отношению к «Совету мира». Власти России совместно с союзниками рассматривают возможность присоединения к «Совету мира» и обсуждают инициативу о замороженных активах.

Александр Лукашенко отказался от участия во встрече в США, а Белоруссию представит министр иностранных дел Максим Рыженков.