Росфинмониторинг включил «Рижский хлеб» в перечень экстремистских организаций

Tекст: Ольга Иванова

Компания «Рижский хлеб» внесена в перечень террористов и экстремистов, передает ТАСС. Об этом говорится в информации, размещённой на официальном сайте Росфинмониторинга.

В сообщении ведомства отмечается: «Объединение, членами которого являются гражданин Латвии Бомис Нормундс 02.10.1964 г. р., гражданка Украины Приходько Татьяна Николаевна 21.10.1977 г. р. ООО Рижский хлеб». На данный момент никаких дополнительных подробностей о деятельности организации не приводится.

Включение в список террористов и экстремистов означает заморозку счетов компании и ограничение ряда финансовых операций на территории России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура инициировала процесс о признании экстремистской и запрете группы, владеющей долей в ООО «Рижский хлеб» в Ивановской области.