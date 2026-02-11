Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
Росфинмониторинг включил «Рижский хлеб» в перечень экстремистских организаций
В список террористов и экстремистов внесли компанию «Рижский хлеб», среди членов которой значатся граждане Латвии и Украины.
Компания «Рижский хлеб» внесена в перечень террористов и экстремистов, передает ТАСС. Об этом говорится в информации, размещённой на официальном сайте Росфинмониторинга.
В сообщении ведомства отмечается: «Объединение, членами которого являются гражданин Латвии Бомис Нормундс 02.10.1964 г. р., гражданка Украины Приходько Татьяна Николаевна 21.10.1977 г. р. ООО Рижский хлеб». На данный момент никаких дополнительных подробностей о деятельности организации не приводится.
Включение в список террористов и экстремистов означает заморозку счетов компании и ограничение ряда финансовых операций на территории России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура инициировала процесс о признании экстремистской и запрете группы, владеющей долей в ООО «Рижский хлеб» в Ивановской области.