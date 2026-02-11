Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
В Харькове появились объявления о наборе в «языковые патрули»
В Харькове начали искать инспекторов для языковых патрулей
Объявления о наборе инспекторов в так называемые «языковые патрули» появились в харьковских пабликах, сообщили российские силовики.
Как сообщили в российских силовых структурах, в обязанности новых инспекторов войдёт контроль за соблюдением языкового законодательства, проверка организаций и предприятий на предмет ведения документации на украинском языке, а также фиксация нарушений и составление административных протоколов, передает РИА «Новости».
По его словам, жители Харькова негативно восприняли инициативу и в соцсетях выразили мнение, что город будет говорить «по-харьковски».
Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская в сентябре 2025 года заявляла, что на Украине пока не планируется создание «языковых патрулей» из-за риска дестабилизации общества и нехватки средств. Однако в ноябре 2024 года украинский телеканал «Пятый» сообщал о начале работы таких патрулей в Ивано-Франковске на западе страны.
Мэр Харькова Игорь Терехов признал, что в городе все говорят на русском языке.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявлял о запуске в городе «языковых патрулей» из-за большого количества русскоговорящих жителей.
Жительница Одессы рассказала о повсеместном бытовом использовании русского языка несмотря на наличие так называемых языковых патрулей.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что этот режим стремится уничтожить все русское, что формировалось на этих территориях веками.