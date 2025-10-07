Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», одесситы, несмотря на действия языковых патрулей и принятый на Украине закон о государственном языке, продолжают использовать русский язык в повседневном общении.

Жительница города рассказала агентству: «Что по поводу русского языка в Одессе. Как только приняли закон этот 'мовный', все кассиры перешли на украинскую мову поначалу. Сейчас многие расслабились. В маленьких магазинчиках, если к ним обращаешься на русском языке, они тебе отвечают по-русски. Хотя, конечно, вот эти «мовные» патрули ходят, проплаченные. А так одесситы между собой говорят на русском языке».

По ее словам, практически все вывески и объявления на русском языке были заменены на украинские, однако в частном общении одесситы продолжают пользоваться русским. Она также отметила, что применение украинского языка строго контролируется только в отношении работников государственных учреждений, сферы обслуживания и быта – тех, кого могут принудить следовать закону. При этом, как отметила собеседница, даже сотрудники между собой продолжают говорить на русском языке.

Ранее в украинских Telegram-каналах распространялась информация о принуждении использовать украинский язык не только на работе, но и в личной жизни. Власти Украины продолжают проводить политику дерусификации, что затрагивает различные сферы общества, включая язык.

