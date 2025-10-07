  • Новость часаКим Чен Ын поздравил Путина, пообещав вечную дружбу с Россией
    Выборы в Чехии явили призрак старой империи
    Меркель назвала COVID одной из причин конфликта на Украине
    Обозначена роль Зурабишвили в попытке государственного переворота в Грузии
    Украина создала тайные аккумуляторные парки на случай новых ударов по энергетике
    ЕС готовит санкции против привязанного к рублю стейблкоина A7A5
    Путин обсудил с Нетаньяху план нормализации в Газе
    Макрон поручил ушедшему в отставку Лекорню провести переговоры о новом правительстве
    Эксперт: Нобелевская премия по медицине вручена заслуженно
    Генштаб ВСУ сообщил о создании нового рода войск на Украине
    Михаил Котов Михаил Котов Зачем американцы хотят взорвать астероид

    НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    7 октября 2025, 05:41 • Новости дня

    Жительница Одессы рассказала о бытовом использовании русского языка в городе

    Tекст: Денис Тельманов

    Коренные жители Одессы продолжают общаться между собой на русском языке, несмотря на давление радикальных активистов и требования закона о государственном языке.

    Как сообщает РИА «Новости», одесситы, несмотря на действия языковых патрулей и принятый на Украине закон о государственном языке, продолжают использовать русский язык в повседневном общении.

    Жительница города рассказала агентству: «Что по поводу русского языка в Одессе. Как только приняли закон этот 'мовный', все кассиры перешли на украинскую мову поначалу. Сейчас многие расслабились. В маленьких магазинчиках, если к ним обращаешься на русском языке, они тебе отвечают по-русски. Хотя, конечно, вот эти «мовные» патрули ходят, проплаченные. А так одесситы между собой говорят на русском языке».

    По ее словам, практически все вывески и объявления на русском языке были заменены на украинские, однако в частном общении одесситы продолжают пользоваться русским. Она также отметила, что применение украинского языка строго контролируется только в отношении работников государственных учреждений, сферы обслуживания и быта – тех, кого могут принудить следовать закону. При этом, как отметила собеседница, даже сотрудники между собой продолжают говорить на русском языке.

    Ранее в украинских Telegram-каналах распространялась информация о принуждении использовать украинский язык не только на работе, но и в личной жизни. Власти Украины продолжают проводить политику дерусификации, что затрагивает различные сферы общества, включая язык.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе женщины попытались остановить микроавтобус с предполагаемыми мобилизованными мужчинами, но транспорт не остановился и их протащило несколько метров. Мужчины призывного возраста в Одессе начали носить холодное оружие для защиты от принудительной мобилизации, опасаясь действий представителей украинских ТЦК. Многие жители Одессы и Николаева опасаются высказываться о желании связать свою судьбу с Россией из соображений безопасности.

    6 октября 2025, 08:56 • Новости дня
    @ dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией в 2021 году.

    Как заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan, Польша и страны Балтии сорвали попытку урегулировать ситуацию на Украине и наладить конструктивный диалог с Россией в 2021 году, передает РИА «Новости».

    По словам Меркель, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине. Политик отметила, что в 2021 году выдвинула инициативу создания нового формата переговоров между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным.

    Однако, по словам бывшего канцлера, Эстония, Латвия, Литва и Польша решительно выступили против данного предложения. Меркель объяснила, что эти страны опасались отсутствия единой позиции Евросоюза по отношению к Москве. В результате инициатива не была реализована, а вскоре после ухода Меркель с поста канцлера началась спецоперация на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ангела Меркель назвала отношения с Владимиром Путиным сложными. Она заявила, что партия «Альтернатива для Германии» презирает человеческое достоинство. Меркель также признала, что политика «открытых дверей» привела к усилению позиций этой партии.

    6 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Дональд Трамп повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, то Ангела Меркель намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки», она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений. Таким образом, экс-канцлер Германии, вероятно, стремится заявить себя «главной переговорщицей» в будущем урегулировании, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Ангела Меркель, по всей видимости, горит желанием вернуться в европейскую и мировую политику. Она дает понять, что все кругом не умеют разговаривать с Владимиром Путиным, а она знает, как найти к нему подход», – считает германский политолог Александр Рар.

    Он признался, что не удивится, если экс-канцлер Германии предложит себя в качестве «главной переговорщицы» в урегулировании украинского кризиса. «В европейских столицах – причем не только в Будапеште и Братиславе – хотят дипломатического разрешения ситуации. Поэтому Меркель намекает на то, что сможет вести переговоры с президентом России не хуже Дональда Трампа», – отметил эксперт.

    Рар увидел параллели между заявлением немецкого политика о событиях 2021 года и словами главы Белого дома: американец повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, а немецкий политик намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки, она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений».

    При этом Меркель признает, что те договоренности сыграли важную роль в милитаризации украинской стороны. «Она не на стороне России. Экс-канцлер хочет показать, что она твердый орешек в переговорах, но умеет достигать поставленных целей. Меркель готова пойти навстречу Москве только в вопросе членства Украины в НАТО. По всем остальным пунктам она будет искать жесткие компромиссы», – заключил Рар.

    Ранее Ангела Меркель рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

    Экс-канцлер Германии пояснила, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее. Поляки и прибалты боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, уточнила политик.

    «Сейчас времена изменились, и нам нужно подумать, какую лучше всего занять позицию для достижения мира», – отметила Меркель. Экс-канцлер также выразила мнение, что Европе нужно показать реальную сдерживающую силу и поддержать Киев.

    Ранее политик заявляла, что ее сделали «козлом отпущения» за украинский кризис из-за того, что она не поддержала в 2008 году на саммите НАТО ускоренное вступление Украины в альянс. Меркель признавала при этом, что Минские соглашения были призваны дать украинской стороне время, чтобы сделать республику сильнее.

    6 октября 2025, 10:20 • Видео
    Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

    Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    6 октября 2025, 13:15 • Новости дня
    @ Julia Kilian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британская сторона начала подготовку провокации с участием российских граждан, воюющих на стороне украинской армии, чтобы дискредитировать Россию, сообщила Служба внешней разведки.

    В Лондоне недовольны провалом попыток добиться «стратегического поражения» России и превращения страны в изгоя, сообщается на сайте СВР.

    По данным ведомства, кабинет премьера Кира Стармера и британские спецслужбы намерены ответить на успехи России на Украине новой провокацией.

    По сценарию провокации, группа россиян, принимающих участие в боях на стороне ВСУ, должна атаковать корабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно в одном из портов Европы. Отмечается, что участники группы уже прибыли в Британию и проходят обучение диверсионному делу.

    После инсценировки атаки планируется объявить, что диверсанты действовали по приказу Москвы.

    «Расчет Лондона строится на том, что одержимая русофобией европейская политическая элита с радостью проглотит фейк о «злостных агентах Кремля», – говорится в сообщении СВР.

    Особо подчеркивается, что боевиков ВСУ предполагается снабдить подводным снаряжением китайского производства. Изъятое оборудование планируется предъявить как «железное доказательство» поддержки Китаем российской спецоперации на Украине.

    В СВР отметили, что в Британии по-прежнему делают ставку на старые методы провокаций, хотя их эффективность в современных условиях вызывает сомнения.

    Служба внешней разведки России ранее сообщала о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море. До этого СВР заявляла, что киевский режим рассматривает возможность подрыва иностранного судна в этом регионе.

    6 октября 2025, 20:54 • Новости дня
    Генштаб ВСУ сообщил о создании нового рода войск на Украине

    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховная рада Украины 7 октября рассмотрит законопроект о создании в вооруженных силах нового рода войск, специализирующихся на кибербезопасности.

    Проект соответствующего закона будет вынесен на первое чтение в Верховной раде 7 октября, передает РБК. Инициатива предполагает создание в составе ВСУ отдельного рода войск – киберсил, которые займутся обеспечением кибербезопасности и проведением операций в киберпространстве.

    В Генштабе ВСУ подчеркнули, что процесс наращивания возможностей в сфере киберобороны продолжается, и новый законопроект разработан с учетом опыта ведущих мировых государств. Законопроект № 12349 «О киберсилах Вооруженных сил Украины» подготовила рабочая группа с участием специалистов Генштаба.

    Идея создания отдельного рода войск, отвечающих за кибероперации, была предложена еще в октябре 2024 года. Тогда представители военных совместно с депутатами обсуждали концепцию, учитывая международную практику.

    6 октября 2025, 19:04 • Новости дня
    Залужный порекомендовал Украине «посмотреть в космос»
    Залужный порекомендовал Украине «посмотреть в космос»
    @ Alberto Pezzali/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что Украине необходимо обратить внимание на развитие ракетно-космической отрасли.

    Он в статье для украинского портала «Милитарный» подчеркнул отставание страны в этой сфере и обозначил, что инфраструктура должна включать ракетные системы вывода на орбиту, орбитальные объекты, наземные комплексы и регуляторные механизмы, передает РБК.

    Залужный отметил, что необходимость преобразований особенно ярко показал глобальный сбой в работе Starlink сначала в марте, а затем когда, по его словам, «15 сентября 2025 года Starlink временно лег уже по всей линии фронта». Он считает, что космос должен стать еще одной сферой, где Украина должна добиться технологического прорыва: «Пора посмотреть в космос, потому что единственная возможность сегодня достичь нужного уровня безопасности заключается только в технологических преимуществах во всех областях».

    Он также обратил внимание, что у ВСУ до сих пор нет собственных функций по стратегической разведке. По словам Залужного, военное вооружение Украины позволяет наносить удары за пределами возможностей обзорной разведки отдельных батальонов, однако обеспечивать анализ и планирование таких операций пока невозможно из-за отсутствия соответствующих данных в распоряжении ВСУ.

    Залужный добавил, что полноценное использование космических разведывательных возможностей потребует нормативного закрепления этой функции и отдельного финансирования.

    Ранее Залужный заявил, что украинские военные не способны полностью раскрывать потенциал американских РСЗО HIMARS без данных космической разведки западных стран.

    6 октября 2025, 19:28 • Новости дня
    В Киеве сотрудники ТЦК задержали супруга актрисы Елены Репиной
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Муж украинской актрисы Елены Репиной был задержан сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) в Киеве, сообщили СМИ.

    Как пишет «Политика Страны», Репина публично обратилась к мировой общественности, заявив: «Я не знаю, что делать. Я хочу, чтобы весь мир знал: моего мужа забрали фашисты и увезли. С ним нет связи, а мне грозят надеть наручники».

    Ранее Репина публично обвиняла Россию в «фашизме», однако теперь, после мобилизации мужа, она назвала фашистами представителей ТЦК. О задержании ее мужа сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

    Елена Владимировна Бондарева-Репина – известная украинская актриса, родившаяся 28 февраля 1966 года в городе Сумы. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Актриса участвовала более чем в 40 театральных постановках и снялась в свыше 60 фильмах и сериалах.

    Российским зрителям Репина известна по ролям в сериале «Мажор» и по работе с Павлом Прилучным, а также по съемкам в проектах студии «Квартал 95» и сериале «Слуга народа» с Владимиром Зеленским.

    Ранее в Запорожской области пять священнослужителей канонической Украинской православной церкви были вынуждены пройти мобилизацию после применения психологического давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военкомы мобилизовали священников УПЦ. В Одесской области силовики задержали протодиакона и насильно мобилизовали его.

    6 октября 2025, 22:19 • Новости дня
    WSJ: Украина создала тайные аккумуляторные парки на случай новых ударов по энергетике
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Скрытая сеть энергохранилищ мощностью 200 мегаватт построена на Украине для обеспечения экстренного электроснабжения до 600 тыс. домов при длительных блэкаутах, сообщило американское издание The Wall Street Journal.

    Украина сформировала скрытые парки аккумуляторов с целью поддержания электроснабжения на случай длительных отключений, передает RT. По данным издания, крупнейшая аккумуляторная система страны включает шесть энергохранилищ, размещенных в Киеве и Днепропетровской области.

    Совокупная мощность сети достигает 200 мегаватт, что позволяет обеспечить электричеством до 600 тыс. домов в течение двух часов. Сами энергохранилища представляют собой белые блоки-аккумуляторы высотой примерно 2,5 метра.

    Причиной создания такой системы стали риски массовых отключений электричества на Украине из-за регулярных ударов по энергетической инфраструктуре. Аккумуляторы можно быстро развернуть там, где возникнет необходимость, чтобы поддержать подачу электричества в экстренных ситуациях.

    Ранее ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики на Украине.

    Владимир Зеленский требует перемирия в воздухе из-за угрозы масштабного блэкаута на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия подвела черту под «газовой независимостью» Украины.

    6 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    Меркель назвала COVID одной из причин начала конфликта на Украине

    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса сильно повлияла на возможность вести эффективные переговоры с Владимиром Путиным по Украине.

    Пандемия коронавируса стала одним из ключевых факторов, повлиявших на решение властей России начать спецоперацию на Украине, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому проекту Partizan, передает РБК. По ее словам, она не могла лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным из-за коронавирусных ограничений. «Я не могла встречаться лично, а по видеосвязи такие вопросы не решить», – отметила Меркель.

    Бывший канцлер подчеркнула, что дистанционные форматы переговоров были неэффективны для принятия важных политических решений.

    Ранее Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии сорвали попытку урегулировать ситуацию на Украине и наладить диалог с Россией в 2021 году.

    Меркель отметила, что европейские страны должны стремиться к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при других отношениях с администрацией Джо Байдена.

    6 октября 2025, 08:30 • Новости дня
    Politico: Зеленский начал запугивание оппозиции ради переизбрания
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский лидер Владимир Зеленский активно готовится к переизбранию и усиливает давление на оппонентов через уголовные дела, несмотря на публичные заявления о готовности оставить пост, сообщает Politico.

    Источники Politico сообщили, что Владимир Зеленский, несмотря на публичные заявления о готовности покинуть пост президента, на самом деле намерен баллотироваться на новый срок и уже начал кампанию по запугиванию противников, передает РИА «Новости».

    По данным издания, Зеленский в разговорах с западными СМИ неоднократно уверял, что не держится за власть, однако внутри страны он проявляет оптимизм относительно своего переизбрания и активно критикует оппонентов.

    Как сообщили Politico два депутата от партии «Слуга народа», Зеленский упрекает народных избранников, гражданских активистов и журналистов за то, что они не создают для западных партнеров «неизменно лестный образ Украины». Издание отмечает, что такие нападки стали регулярными, особенно в последние месяцы.

    По словам одного из бывших министров Украины, команда Зеленского использует тактику уголовного преследования тех, кто открыто выступает против него. «По сути, они шантажируют всех своих потенциальных или предполагаемых оппонентов», – заявил собеседник издания.

    Politico также подчеркивает, что под давление попадают не только политики, но и гражданские организации. По словам известных украинских активистов, Служба безопасности Украины используется для запугивания антикоррупционных органов и препятствования расследованиям в отношении близких к Зеленскому лиц.

    Владимир Зеленский в интервью порталу Axios пообещал не идти на выборы в случае окончания конфликта на Украине с Россией.

    Зеленский также заявил, что проведение президентских выборов на Украине возможно только при прекращении огня и международной поддержке.

    Представитель Валерия Залужного Оксана Тороп опровергла сообщения о его скрытой подготовке к участию в президентских выборах.

    6 октября 2025, 10:12 • Новости дня
    Писториус: Россия дронами провоцирует страх внутри Германии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зафиксированные над территорией европейских стран беспилотники пока не представляют реальной опасности, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, Россия использует инциденты с нарушением воздушного пространства и полетами дронов с целью спровоцировать дискуссии, страх и неуверенность внутри Германии.

    Необходимо сдержанно реагировать на случаи появления дронов над немецкими аэропортами, заявил Писториус, передает Handelsblatt.

    Хотя ситуация создает неопределенность, на данный момент никакой конкретной угрозы от замеченных дронов не поступало. «До сих пор от наблюдаемых дронов не исходила реальная опасность», – заявил Писториус.

    Интервью с министром было опубликовано до того, как вечером четверга и пятницы дроны были замечены над аэропортом Мюнхена, из-за чего воздушное сообщение временно приостанавливалось. Ответственные за запуск дронов пока не установлены.

    Писториус выразил мнение, что Россия использует инциденты с нарушением воздушного пространства и полетами дронов с целью спровоцировать дискуссии, страх и неуверенность внутри Германии. По его словам, «дело в провокациях, создании страха и инициировании острых споров».

    Министр отметил значительный прогресс Германии в развитии систем противодействия дронам, однако подчеркнул, что рассчитывать только на армию в вопросе своевременного реагирования невозможно. По мнению Писториуса, основные усилия должны быть направлены на усиление компетенций федеральной и региональной полиции по борьбе с дронами.

    Кроме того, Писториус скептически оценил предложение о создании отдельного центра по противодействию дронам. Он считает более эффективным формирование единой системы круглосуточного мониторинга всех возможных угроз для комплексной оценки безопасности страны.

    Ранее Борис Писториус пообещал финансировать производство дальнобойных беспилотников на Украине на сумму 300 млн евро. До этого правительство Германии установило антирекорд по популярности, и по опросам им удовлетворены не больше четверти немцев.

    В сентябре Писториус сообщал, что Россия отслеживала два спутника Intelsat, используемых немецкими военными.

    6 октября 2025, 12:54 • Новости дня
    Залужный назвал удар «Орешником» сверхважным сигналом отставания Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Российский удар баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название Днепр) стал ключевым признаком технологического отставания Украины, заявил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

    Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российский удар баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске стал «сверхважным показателем технологического отставания Украины», передает ТАСС.

    В своей статье для украинского портала «Милитарный» Залужный подчеркнул, что именно эта атака в ноябре 2024 года продемонстрировала зависимость Украины в сфере космических технологий.

    Он отметил, что использование ракет типа «Орешник» предназначено не только для доставки ядерных зарядов, но и баллистических ракет в обычном снаряжении. По мнению экс-главы ВСУ, этот инцидент стал еще одним свидетельством отставания и уязвимости Украины в области высокотехнологичных вооружений.

    Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы Украины не могут эффективно использовать HIMARS без разведданных от Запада.

    Президент России Владимир Путин 21 ноября 2024 года сообщил о применении российскими Вооруженными силами новых баллистических ракет средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске в ответ на атаки на военные объекты в Курской и Брянской областях с использованием британских и американских ракет.

    6 октября 2025, 10:44 • Новости дня
    Залужный: ВСУ не могут нормально пользоваться HIMARS без данных разведки Запада

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные не способны полностью раскрывать потенциал американских РСЗО HIMARS без данных космической разведки западных стран, заявил экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный.

    Отсутствие или задержка при обмене разведданных с Западом приводит к тому, что не удается использовать полный потенциал таких систем, как HIMARS, указал Залужный в статье для украинской прессы, передает ТАСС.

    Космические системы критически важны для целеуказания, навигации и связи, они позволяют эффективно наносить ракетные удары, признал он.

    «И если проблема со связью за счет компании Starlink от SpaceX была уже решена, а проблема с навигацией нуждалась и во времени, и в ресурсах, то своевременная разведка и временно-координатное обеспечение необходимо было сразу», – добавил он.

    Ранее бывший главком ВСУ Залужный заявил о чрезмерных потерях украинской армии при попытке прорыва российской обороны на Курском направлении.

    Британские СМИ указывали, что Валерий Залужный отказался войти в команду Владимира Зеленского.

    6 октября 2025, 08:36 • Новости дня
    Меркель призвала Европу искать дипломатическое решение конфликта на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что европейские страны должны прилагать усилия для дипломатического урегулирования ситуации на Украине, а не только усиливать оборону, сообщает Partizan.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan призвала европейские страны сосредоточиться на дипломатических путях разрешения конфликта на Украине, передает URA.RU. По ее словам, военное усиление важно, однако без дипломатии невозможно добиться мира, как это было в период холодной войны.

    Меркель подчеркнула, что европейским государствам необходимо заранее и совместно анализировать последствия дипломатических шагов для развития ситуации. Она напомнила, что за время своего канцлерства пришла к убеждению: страны Европы способны эффективно действовать только в координации друг с другом.

    «В вопросе российско-украинского конфликта, с одной стороны, нам нужно становиться сильнее в военном отношении, и Европа это делает. Но я также думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима», – заявила бывший канцлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ангела Меркель назвала отношения с Владимиром Путиным сложными. Меркель заявила, что партия АдГ презирает человеческое достоинство. Меркель признала, что политика «открытых дверей» привела к усилению АдГ.

    6 октября 2025, 12:40 • Новости дня
    Песков: У России есть свой космический потенциал для выполнения задач СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона имеет свой потенциал, в том числе космический, который необходим для выполнения задач в ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Мы обладаем своим собственным потенциалом, в том числе и космическим, для выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Ранее глава Космического командования Британии генерал-майор Пол Тедман заявлял, что российские военные пытаются глушить британские военные спутники еженедельно.

    Напомним, Россия начала разработку систем подавления связи Starlink. США обвиняли Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине.

    6 октября 2025, 15:25 • Новости дня
    При ракетном ударе ВСУ на Белгород мужчина погиб на месте

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате ракетного обстрела Белгорода погиб мужчина, который оказывал помощь после предыдущей атаки, еще один получил тяжелое ранение.

    Погибший в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду находился на рабочем месте и помогал ликвидировать последствия предыдущего обстрела, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    Гладков отметил: «В результате обстрела погиб мужчина до прибытия бригады скорой помощи». Он также выразил соболезнования родным и близким горожанина.

    Второго пострадавшего доставили в областную клиническую больницу с проникающим осколочным ранением легкого, врачи следят за его состоянием.

    Из-за удара по инфраструктурному объекту в Белгороде на нескольких улицах возникли перебои с электроснабжением. На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы. Окончательная информация о последствиях удара уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, после атаки ВСУ без света остались почти 40 тыс. жителей Белгородской области. Для полного восстановления подачи электроэнергии в регионе коммунальным службам потребуется не менее суток.

    ВСУ также повредили объект инфраструктуры и 42 автомобиля в Белгороде.

