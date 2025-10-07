НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.17 комментариев
Жительница Одессы рассказала о бытовом использовании русского языка в городе
Коренные жители Одессы продолжают общаться между собой на русском языке, несмотря на давление радикальных активистов и требования закона о государственном языке.
Как сообщает РИА «Новости», одесситы, несмотря на действия языковых патрулей и принятый на Украине закон о государственном языке, продолжают использовать русский язык в повседневном общении.
Жительница города рассказала агентству: «Что по поводу русского языка в Одессе. Как только приняли закон этот 'мовный', все кассиры перешли на украинскую мову поначалу. Сейчас многие расслабились. В маленьких магазинчиках, если к ним обращаешься на русском языке, они тебе отвечают по-русски. Хотя, конечно, вот эти «мовные» патрули ходят, проплаченные. А так одесситы между собой говорят на русском языке».
По ее словам, практически все вывески и объявления на русском языке были заменены на украинские, однако в частном общении одесситы продолжают пользоваться русским. Она также отметила, что применение украинского языка строго контролируется только в отношении работников государственных учреждений, сферы обслуживания и быта – тех, кого могут принудить следовать закону. При этом, как отметила собеседница, даже сотрудники между собой продолжают говорить на русском языке.
Ранее в украинских Telegram-каналах распространялась информация о принуждении использовать украинский язык не только на работе, но и в личной жизни. Власти Украины продолжают проводить политику дерусификации, что затрагивает различные сферы общества, включая язык.
