Назван самый бюджетный новогодний стол из «Иронии судьбы» в СНГ

Назван самый бюджетный новогодний стол из «Иронии судьбы» в странах СНГ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Стоимость новогоднего стола по мотивам фильма «Ирония судьбы» проанализировали корреспонденты РИА «Новости». В Бишкеке, столице Киргизии, такой набор продуктов из местных и российских товаров можно собрать всего за 3,2 тыс. рублей.

В Кыргызстане большинство ингредиентов производятся внутри страны, однако на праздничных столах остаются и российские продукты – майонез, шпроты, желатин. Алкогольное сопровождение также классическое – «Советское шампанское».

В Ташкенте (Узбекистан) такой же список обошелся бы в 3,9 тыс. рублей, при этом ассортимент на рынках увеличился за последние десятилетия, но некоторые продукты по-прежнему преимущественно российского производства. Апельсины на праздничные столы в основном везут из Китая и Ирана.

В Ереване определить стоимость новогоднего стола удалось на уровне 5,1 тыс. рублей: здесь преобладают местные продукты, но некоторые позиции – майонез и шпроты – также российские.

Кроме того, доступные варианты, по данным корреспондентов, помимо указанных, оказались в Душанбе, Кишиневе и Астане – от 3 800 до 4 440 рублей, а выше 5 тыс. рублей стоимость новогоднего стола по версии «Иронии судьбы» поднялась в Тбилиси, Минске и Баку.

