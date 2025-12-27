Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.3 комментария
Назван самый бюджетный новогодний стол из «Иронии судьбы» в странах СНГ
Стоимость набора продуктов из знаменитого советского фильма «Ирония судьбы» оказалась самой низкой среди стран СНГ в столице Киргизии, ее оценили в 3,2 тысячи рублей.
Стоимость новогоднего стола по мотивам фильма «Ирония судьбы» проанализировали корреспонденты РИА «Новости». В Бишкеке, столице Киргизии, такой набор продуктов из местных и российских товаров можно собрать всего за 3,2 тыс. рублей.
В Кыргызстане большинство ингредиентов производятся внутри страны, однако на праздничных столах остаются и российские продукты – майонез, шпроты, желатин. Алкогольное сопровождение также классическое – «Советское шампанское».
В Ташкенте (Узбекистан) такой же список обошелся бы в 3,9 тыс. рублей, при этом ассортимент на рынках увеличился за последние десятилетия, но некоторые продукты по-прежнему преимущественно российского производства. Апельсины на праздничные столы в основном везут из Китая и Ирана.
В Ереване определить стоимость новогоднего стола удалось на уровне 5,1 тыс. рублей: здесь преобладают местные продукты, но некоторые позиции – майонез и шпроты – также российские.
Кроме того, доступные варианты, по данным корреспондентов, помимо указанных, оказались в Душанбе, Кишиневе и Астане – от 3 800 до 4 440 рублей, а выше 5 тыс. рублей стоимость новогоднего стола по версии «Иронии судьбы» поднялась в Тбилиси, Минске и Баку.
