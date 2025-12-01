По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.5 комментариев
Мандарины в России подешевели на 15% за год
Главный фрукт на новогоднем столе россиян за год подешевел на 15% – медианная цена килограмма мандаринов в октябре-ноябре составляла 187 рублей, подсчитали аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Медианная цена на килограмм мандаринов составила 187 рублей в октябре и ноябре, что на 15% меньше по сравнению с прошлым годом, передает РИА «Новости». Исследование провел оператор фискальных данных «Платформа ОФД», изучив данные продаж с 1 октября по 25 ноября текущего и прошлого года.
В исследовании отмечается, что спрос на мандарины вырос на 6% за этот период. Покупатели проявили активный интерес к фрукту, который традиционно играет важную роль в предновогодних покупках.
В докладе подчеркивается: «Примечательно, что мандарины в этом сезоне заметно дешевле, что дополнительно поддерживает предновогодний интерес».
Как писала газета ВЗГЛЯД, минимальная цена на мандарины в России снизилась в среднем на 25% в 2025 году. Продукты к новогоднему столу подорожали за последний год.