Продукты к новогоднему столу подорожали на 1,43%

Набор продуктов к новогоднему столу подорожал на 1,43% до 11,74 тыс. рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стоимость набора продуктов для новогоднего стола в России за год увеличилась на 1,43%, сообщает ТАСС. По данным ассоциации «Руспродсоюз», в октябре 2024 года цены на праздничные продукты составили 11,74 тыс. рублей. В набор включены такие продукты, как красная икра, красная рыба, разнообразные виды колбасы, сыр, майонез, яблоки, бананы, апельсины и шампанское.

Цены на красную икру за год снизились на 3,8% и составили 6030 рублей за килограмм, в то время как красная рыба подорожала на 7%, до 1161,2 рубля за килограмм. Шампанское также прибавило в цене – его стоимость увеличилась на 8,8% до 503,6 рубля за литр.

Выросли цены и на колбасные изделия: полукопченая и варено-копченая колбаса подорожали на 7,5%, достигнув 669,9 рубля за килограмм. В то время как вареная колбаса увеличилась в цене на 8,1% и стоит 538,2 рубля за килограмм. Сырокопченая колбаса прибавила 9,5% в стоимости, достигнув 1280,5 рубля за килограмм.

Кроме того, стоимость сыра возросла на 8,1% до 822,4 рубля за килограмм, а майонеза – на 3,86% до 286,9 рубля за килограмм. Яблоки подорожали на 18,8% до 142,2 рубля за килограмм, а бананы – на 3,5% до 145,3 рубля за килограмм. Однако стоимость апельсинов сократилась на 12,15% и теперь составляет 159,8 рубля за килограмм.

Ранее аналитики подсчитали стоимость новогоднего стола из «Иронии судьбы». В 2021 году «новогодний набор», включающий искусственную ель, гирлянды, набор елочных шаров, звезду, мишуру, бутылку шампанского и мандарины, подорожал на 19% в годовом выражении – почти до 5 тыс. рублей. В 2020 году россияне в среднем потратили на покупку продуктов и напитков к новогоднему столу 6,7 тыс. рублей, а за год праздничный набор подорожал на 4,56%.