Аналитики подсчитали стоимость новогоднего стола из «Иронии судьбы»

Исследование: Новогодний стол из «Иронии судьбы» обойдется в этом году в 8,5 тыс. рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как выяснили аналитики, изучив чеки более 100 тыс. магазинов во всех регионах России за ноябрь и неполный декабрь 2022 и 2023 годов, набор продуктов и блюд из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»: заливная рыба, оливье, апельсины, яйца под майонезом, шпроты, ростбиф, селедка под шубой, вино, шампанское, коньяк обойдется в 8465,6 рубля - на 22% больше, чем в прошлом году, передает РИА «Новости».

Среди самостоятельных блюд самым дорогим будет полкило говяжьего ростбифа – 804 рубля, далее идут шпроты по 196 рублей за банкуу в 175 граммов, 500 граммов копченой колбасы в этом году подорожали до 178 рублей, асамой недорогой закуской стал килограмм апельсинов – 165 рублей.

Пол-литра коньяка в 2023-ем году обойдется в 685 рублей, бутылка вина –721 рубль, а дороже всего из напитков обойдутся три бутылки шампанского – 1605 рублей.

Среди продуктов, которые стояли на столе у главное героини, дороже всего обойдется заливная рыба – 3154,8 рубля, селедка под шубой будет стоить 327,8 рубля (278,1 рубля в 2022 году), а оливье – 545,6 рубля, а за пять яиц под майонезом придется выложить 83,6 рубля.

Ранее нарколог Даниил Петров дал совет, как не перепить за новогодним столом и избежать похмелья.