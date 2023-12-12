Нарколог дал советы, как избежать похмелья после новогоднего застолья

Tекст: Валерия Городецкая

Для того чтобы не столкнуться с похмельем после новогоднего застолья, нужно заранее подготовиться, отметил Петров в беседе с «Газетой.Ru». Необходимо заранее снабдить организм калием, магнием, хлором и другими минералами, поскольку алкоголь вымывает их из организма вместе с жидкостью.

«Насытить организм этими минералами можно заранее, принимая панангин, а также гепатопротекторы и сорбенты, чтобы начать процесс детоксикации еще до употребления», – советует Петров. Начать прием препаратов нужно за два дня до праздника, во время и еще неделю после.

Петров советует не употреблять алкоголь натощак. «Пища замедлит всасывание в желудочно-кишечном тракте, а значит – и наступление опьянения. Кроме того, за счет переваривания пищи будет усилен метаболизм, что также предотвратит сильное опьянение», – пояснил он.

Употреблять алкоголь рекомендуется медленно и не использовать жареную, жирную и острую пищу в качестве закуски, так как это усилит нагрузку на органы ЖКТ. Также следует избегать сладкого и десертов.

«Все силы организма уйдут на переработку глюкозы из этих продуктов, оставшихся ресурсов может не хватить, чтобы нейтрализовать этанол», – объяснил Петров. В качестве закуски лучше использовать богатые клетчаткой, белком и пектином продукты.

Нарколог также рекомендовал больше двигаться, но только не для того, чтобы покурить – никотин усиливает действие алкоголя и общую интоксикацию организма.

Так как алкоголь сильно обезвоживает организм, во время его употребления нужно пить больше обычной негазированной минеральной воды, подчеркнул Петров. В случае если соблюсти меру в выпивке не удалось, на следующий день рекомендуется воздержаться от продолжения застолья.

«Самое худшее, что можно сделать на утро, – «продолжить праздник» и опохмелиться. Несмотря на кажущееся кратковременное улучшение состояния – это прямой путь к запою и развитию зависимости», – заключил Петров.

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