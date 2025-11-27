Минимальная цена на мандарины в России в 2025 году снизилась в среднем на 25%

Tекст: Антон Антонов

«Сейчас она начинается от 100 рублей за килограмм, что в среднем на 25% меньше показателя прошлого года», – приводит слова Богданова ТАСС.

Богданов уточнил, что в зависимости от формата магазина на полках представлено от двух до 11 видов мандаринов. С приближением новогодних праздников торговые сети увеличивают ассортимент, чтобы удовлетворить спрос покупателей.

Он выделил турецкие и абхазские мандарины, клементины, Муркотт, Надоркотт, мини-мандарины, гибриды с листьями и азиатский сорт Халлабон в числе наиболее популярных на российском рынке. По его словам, компании последовательно расширяют линейку предложений, чтобы покупатели могли выбирать среди различных сортов и открывать для себя новинки.

