    Франция нашла уловку для отправки своих военных на Украину
    Иностранные наемники из Колумбии прибыли для заградотрядов ВСУ под Глушковку
    Венгрия, Чехия, Словакия и Польша решили подать в суд на ЕС
    Саакашвили попросил Зеленского включить себя в список пленных
    Путин передал благодарность бойцам 177-го полка морской пехоты
    Дума отказалась вносить слова про «суровую кару» в текст присяги гражданина РФ
    Кремль: Украина вернется к переговорам с гораздо более худших позиций
    Рар: У Евросоюза давно закончились деньги для Украины
    ВС России продвинулись на три километра при освобождении Даниловки
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    20 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Американская безответственность возвращается хаосом для США

    Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

    9 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    13 комментариев
    13 ноября 2025, 17:56 • Новости дня

    Красная икра в России за год подешевела на 30%

    АКОРТ сообщил о снижении цен на красную икру в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость банки красной икры весом 90 г сократилась на треть за год и достигла 758 рублей благодаря увеличению объема вылова и расширению поставок, сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли.

    Средняя минимальная цена банки красной икры весом 90 г в ноябре 2025 года снизилась на 30% по сравнению с октябрем – ноябрем 2024 года и составила 758 рублей, сообщил ТАСС глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

    По словам Богданова, ключевыми факторами падения стоимости продукта стали рост добычи лососевых в текущем году и расширение поставок икры, что особенно заметно на фоне подготовки к новогодним праздникам. Это также позволило торговым сетям предлагать выгодные условия для покупателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперты рекомендовали приобретать красную икру и рыбу для новогоднего стола в крупных торговых точках с конца октября до середины ноября.

    Аналитики также ожидали роста цен на красную икру к Новому году на 5-7%.

    Однако в Росрыболовстве отметили, что стоимость красной икры в России может даже упасть к Новому году на фоне увеличения ее производства.

    12 ноября 2025, 19:44 • Новости дня
    Киев объявил о приостановке мирных переговоров с Москвой
    Киев объявил о приостановке мирных переговоров с Москвой
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев прекратил мирные переговоры с Москвой, заявил замглавы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица.

    По словам Кислицы, переговоры завершились «без ощутимого прогресса», передает ТАСС со ссылкой на Liga.net. «Поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об открытости России к переговорам с Киевом.

    В МИД заявили о готовности России к переговорам с Украиной в Стамбуле.

    Комментарии (18)
    12 ноября 2025, 21:53 • Новости дня
    Не принятая в школу Москвы девочка-переселенка из Латвии отлично сдала тест

    Tекст: Катерина Туманова

    Восьмилетняя Оля, переехавшую в Россию из Латвии из-за притеснений русскоговорящего населения, сдала тест на право учиться в московской школе на отлично (18 баллов из 20), но чиновники посчитали ее уровень знания русского языка недостаточным.

    Согласно результатам обязательного для детей переселенцев теста на знание русского языка, Оля набрала с первого раза 18 баллов из 20, но в школу зачислять ребенка не позволили, как рассказала агентству «Регнум» мать девочки Виктория.

    По ее словам, чиновники связались с ней и признали ошибку, добавив, что Оля не единственная, кто попал в такую ситуацию.

    «Нам пришел результат апелляционной комиссии. Изучили документ и увидели, что Оля изначально успешно прошла тестирование! Дочь выполнила почти все задания и набрала 18 баллов из 20 возможных, но ее все равно завернули и отказались зачислить в школу. Я вообще не понимаю, что происходит!» – поделилась Виктория.

    Позднее сотрудница департамента образования Москвы связалась с ней, чтобы сверить данные, и призвала ждать ответа из школы о наличии мест рядом с домом. В противном случае искать для ребенка школу уже третий месяц учебного года придется заново.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, русские дети записали видеообращение после провала «антимигрантского» экзамена. В Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов. Русскоговорящую девочку из Латвии не приняли в школу в Москве за якобы недостаточное знание русского языка. Девочка при этом общается на русском языке свободно, и даже пишет стихи.

    Комментарии (45)
    12 ноября 2025, 22:22 • Видео
    Индия отказалась от русской нефти?

    Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 00:35 • Новости дня
    Лавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией
    Лавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, что европейские страны саботируют миротворческие усилия по Украине и готовятся к войне против России.

    По словам Лаврова, европейские столицы отказываются от прямых контактов с Москвой и вводят все новые санкции, которые «бумерангом еще больше добивают их экономики».

    «[Европейские столицы] саботируют любые миротворческие усилия, отказываются от прямых контактов с Москвой. Вводят все новые санкции, которые бумерангом еще больше добивают их экономики. Открыто ведут приготовления к новой большой европейской войне против России. Уговаривают Вашингтон не идти на честное и справедливое дипломатическое урегулирование», – приводит ТАСС его слова в интервью Corriere della Sera.

    Лавров отметил, что большинство европейских столиц составляют костяк «коалиции желающих», цель которой – затягивание конфликта на Украине.

    Другого способа отвлечь внимание своего электората от резко усугубившихся внутренних социально-экономических проблем у них, видимо, нет, – подчеркнул министр.

    «На деньги европейских налогоплательщиков они спонсируют террористический режим в Киеве, поставляя вооружения, из которых последовательно убивают мирных жителей российских регионов и украинцев, которые хотят убежать от войны и нацистских палачей», – сказал Лавров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве разделяют мнение Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.

    Комментарии (13)
    13 ноября 2025, 01:45 • Новости дня
    Рубио заявил о выводе АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии из-под санкций
    Рубио заявил о выводе АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии из-под санкций
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Соединенные Штаты вывели проект строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии из-под санкций, поскольку хотят обеспечить Будапешту энергетическую независимость, заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран – участниц G7 в Онтарио.

    Рубио заявил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы Будапешт обладал энергетической независимостью.

    «По атомной электростанции – она уже строится, и им [Венгрии] нужно ее достроить. Поскольку в этом участвует российская компания, которая занималась проектированием и строительством, мы хотим, чтобы они могли ее достроить, потому что хотим, чтобы они были энергетически независимыми», – приводит слова Рубио ТАСС.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что санкции, коснувшиеся АЭС «Пакш-2», были введены в ноябре 2024 года администрацией Джо Байдена, но в июне 2025 года приостановлены администрацией Трампа.

    При этом срок действия исключения истекает в декабре, поэтому требовалось решить вопрос о его продлении. В ноябре 2024 года США ввели санкции против Газпромбанка, через который проходили расчеты между Венгрией и Россией за поставки нефти, газа и за строительство второй очереди АЭС в Пакше.

    Москве и Будапешту пришлось искать альтернативные способы расчетов. В настоящее время на АЭС в Пакше, построенную советскими специалистами в 1980-е годы и работающую на российском ядерном топливе, приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское правительство заявило, что в ближайшее время на территории Венгрии начнется заливка первого бетона в фундамент станции, которую строят по проекту Росатома. США и Венгрия договорились о поставках ядерного топлива на АЭС «Пакш-2». Орбан заявил о снятии санкций США с поставок российских энергоносителей и АЭС «Пакш».

    Комментарии (2)
    12 ноября 2025, 20:19 • Новости дня
    Путин объявил благодарность Якубовичу, Гордону и Гузеевой
    Путин объявил благодарность Якубовичу, Гордону и Гузеевой
    @ Валерий Левитин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил благодарность ряду телеведущих, включая Леонида Якубовича и Александра Гордона.

    В список также попали Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Валдис Пельш. Соответствующее распоряжение о награждении почетными грамотами подписал российский лидер.

    Глава государства отметил заслуги телеведущих в области средств массовой информации и их многолетнюю добросовестную работу. Документ, подписанный Путиным, был опубликован на официальном сайте правовых актов.

    Ранее Путин наградил почетными грамотами сотрудников Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

    Комментарии (10)
    13 ноября 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин передал благодарность бойцам 177-го полка морской пехоты
    Путин передал благодарность бойцам 177-го полка морской пехоты
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии.

    Во время встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным глава государства узнал о просьбе бойцов передать ему подарок через их командира, передает РИА «Новости».

    «Владимир Владимирович, они передали вам подарок, который я с большим удовольствием хотел бы вам передать, но, если можно, закрытом формате», – сказал Бабушкин, обращаясь к президенту.

    Губернатор отметил, что бойцы полка активно сражались с самого начала спецоперации, участвовали в высадке на побережье Азовского моря и освобождали Бердянск. Позднее они проявили героизм в освобождении Курской области по направлению на Сумы, а сейчас выполняют боевые задачи на Покровском направлении.

    «Передавайте им самые лучшие пожелания и слова благодарности. Я знаю, где и как они воюют», – заявил Путин.

    Ранее Путин выразил благодарность 810-й бригаде и 56-го полку за успехи в Курской области.

    Комментарии (21)
    13 ноября 2025, 02:01 • Новости дня
    Итальянская Corriere della Sera передумала публиковать интервью с Лавровым

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД России предложил итальянской газете Corriere della Sera провести интервью с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и получить из первых уст ответны на многие вопросы, однако по итогам газета передумала выпускать материал.

    В пресс-службе МИД России рассказали, что редакция итальянской газеты с энтузиазмом согласилась на предложение и направили объемные вопросы к интервью с Лавровым. На каждый из них министр дал исчерпывающий ответ, однако размещать текст издание отказалось.

    «Нам объясняли, что слова Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов». На наше предложение опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания полную, редакция ответила отказом. Считаем это вопиющей цензурой», – сказано в заявлении дипломатического ведомства в  Telegram-канале.

    В интервью Corriere della Sera Лавров, в частности, раскрыл детали обменов погибшими бойцами, а также признал подготовку Европы к большой войне с Россией.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказался о цензуре ЕС и назвал Брюссель «Советским Союзом Европы». Дональд Трамп пригрозил подать иск на 1 млрд долларов против Би-би-си, обвинив телеканал в предвзятом монтаже его речи в фильме о событиях 6 января 2021 года.

    Комментарии (4)
    13 ноября 2025, 16:12 • Новости дня
    ВС России вступили в уличные бои на западе Купянска

    Замглавы ВГА Харьковской области Лисняк: ВС России вступили в уличные бои на западе Купянска

    ВС России вступили в уличные бои на западе Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В западной части Купянска ведутся ожесточенные уличные бои, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк на брифинге.

    По его словам, Купянск остается эпицентром самых сложных боев на текущий момент, передает ТАСС.

    Лисняк добавил, что западная часть города на правом берегу Оскола также стала одной из зон боев с ВСУ. Российские военные взяли под контроль несколько улиц в южной и западной частях, сообщил он.

    «Ситуация для ВСУ здесь оценивается как критическая», – отметил Лисняк.

    Ранее командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Снег» сообщил, что Вооруженные силы России наносят огневое поражение позициям украинских войск в лесном массиве вдоль реки Оскол, противник отступает.

    ВС России дронами «Заноза» разгромили дальние переправы ВСУ близ Купянска.

    Во вторник ВС России взяли под контроль нефтебазу в Купянске.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 20:54 • Новости дня
    Токаев: Казахстан искренне заинтересован в процветании России
    Токаев: Казахстан искренне заинтересован в процветании России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным заявил, что Казахстан искренне заинтересован в процветании Российской Федерации.

    Токаев выразил благодарность президенту России за личный вклад в укрепление отношений между двумя странами.

    «Мы в Казахстане знаем и уважаем президента России как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире. Казахстан искренне заинтересован в процветании Российской Федерации», – приводит слова президента Казахстана сайт Кремля.

    Токаев отметил, что переговоры прошли в открытой и доверительной атмосфере, а их результаты он назвал практическими и полезными.

    Напомним, Путин и Токаев в среду провели переговоры в Кремле.

    Ранее Токаев назвал визит в Россию главным событием года. Путин назвал содержательными переговоры с Токаевым в Москве. Лидеры подписали декларацию о стратегическом партнерстве.

    Во время визита в США президент Казахстана Токаев назвал Трампа посланником свыше.

    Комментарии (7)
    12 ноября 2025, 20:59 • Новости дня
    В Госдуме предложили запретить курьерам ездить по тротуарам

    Депутаты предложили запретить курьерам ездить на электросамокатах по тротуарам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В связи с ростом ДТП с участием электросамокатов и электровелосипедов депутаты Госдумы предложили запретить курьерам ездить на них по тротуарам.

    Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили запрос министру транспорта Андрею Никитину с предложением запретить курьерам перемещаться по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах, передает ТАСС.

    Депутаты отметили рост числа ДТП с участием таких транспортных средств. По словам парламентариев, около двух третей таких ДТП происходят в местах для пешеходов, в том числе на тротуарах. Авторы письма считают, что основной вклад в рост аварийности вносят работники служб доставки, так как некоторые из них не обладают необходимыми навыками безопасной езды.

    По мнению депутатов, такая мера позволила бы заметно снизить количество ДТП в пешеходной зоне и повысить уровень безопасности горожан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил письмо вице-премьеру РФ Виталию Савельеву с предложением запретить движение курьерского транспорта по тротуарам и пешеходным зонам.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее также высказывал инициативу подобного запрета.

    В Москве всего за два месяца прокатного сезона произошло 159 ДТП с участием электросамокатов и других СИМ, один человек погиб, 170 получили травмы.

    Комментарии (10)
    13 ноября 2025, 03:15 • Новости дня
    В Кремле обеспокоились словами премьера Японии о ядерном оружии
    В Кремле обеспокоились словами премьера Японии о ядерном оружии
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Уклончивые заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о возможном пересмотре принципов оборонной политики, включающей безъядерный статус страны, вызывают обеспокоенность в Кремле, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    В Кремле следят за заявлениями нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о пересмотре принципов оборонной политики, которая предполагает в том числе безъядерный статус страны.

    «Конечно, следим. И, конечно, [неопределенность] вызывает [беспокойство]», – заявил Песков ТАСС.

    Вопрос представителю Кремля был задан в связи с тем, как в парламенте Японии оппозиция обратилась к премьеру Такаити с просьбой подтвердить приверженность Японии трем неядерным принципам, среди которых обязательства не иметь ядерного оружия, не производить его и не размещать на территории страны.

    Премьер-министр не стала отвечать напрямую, отметив, что «пока не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония не сможет проигнорировать старт атомной программы в Южной Корее. В японской политике уже давно ведутся разговоры о создании собственной атомной подлодки. Япония заявила о намерении рассмотреть покупку атомных подлодок.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 22:22 • Новости дня
    Эксперт: Россия и Казахстан повысили уровень отношений до максимума

    Политолог Мартынов: Союзнические отношения России и Казахстана только развиваются

    Эксперт: Россия и Казахстан повысили уровень отношений до максимума
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    В условиях давления Запада на Россию Казахстан также находится под прессингом. Но страна выдерживает это давление с восточным спокойствием, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В четверг президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве.

    «Подписание Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве – это повышение уровня двусторонних отношений до максимума. Казахстан – это ближайший союзник России. Наряду с Белоруссией эта страна составляет ядро интеграционных проектов на постсоветском пространстве», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    Подписанные по итогам визита 14 документов – это ответ странам Запада, которые давно хотят утвердиться в Средней Азии в ущерб России. «Что касается мнений и желаний кого-то там в Европе: им необходимо принять реальность нерушимости дружбы Москвы и Астаны. Международная обстановка меняется, но наши союзнические отношения только развиваются. Это важный фактор стабильности для всего евразийского пространства, ориентир для других государств региона», – добавил собеседник.

    По его словам, что «в контексте продолжения давления на Россию Казахстан находится под беспрецедентном прессингом со стороны западных структур и сообществ». «Но несмотря ни на что республика выдерживает это давление, я бы сказал, с восточным спокойствием. Критикующие Астану диванные эксперты не понимают тонкостей сложившихся процессов», – добавил спикер.

    Мартынов особо отметил, с какой теплотой был принят Токаев в Кремле. «Это видно невооруженным глазом. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев противопоставили добрососедство и стратегические интересы попыткам подорвать российско-казахстанские отношения. Конечно, Запад не откажется от желания рассорить нас. Этому процессу уже не одна сотня лет. Достаточно вспомнить басмаческое движение, которое поддерживал и вооружал Лондон», – напомнил политолог.

    По его словам, история – это не только опыт, но также перспектива с точки зрения взаимовыгоды и добрососедства. «Самое главное – это формула безопасного суверенного развития, которая в свое время была сформулирована Владимиром Путиным. Равноценных альтернатив ей нет», – подчеркнул Мартынов.

    В четверг, во второй день государственного визита президента Казахстана в Россию, в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждались вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.

    В ходе визита Токаева в Россию был подписан пакет документов, в том числе Декларация о переходе межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

    В заявлении для прессы Путин отметил, что «переговоры прошли в деловом, конструктивном ключе, были результативными». «Это в полной мере отвечает характеру подлинно дружественных и добрососедских отношений между Россией и Казахстаном. Мы подробно обсудили весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по насущным региональным и международным сюжетам», – сказал российский лидер. По мнению Путина, результаты переговоров «на деле поспособствуют дальнейшему укреплению многоплановых российско-казахстанских отношений на благо наших стран и народов наших государств».

    В свою очередь Токаев заявил, что Казахстан искренне заинтересован в процветании Российской Федерации.

    Комментарии (5)
    12 ноября 2025, 19:50 • Новости дня
    Врач Звонков: Отцу Сырского осталось жить несколько месяцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский врач-терапевт Андрей Звонков дал прогноз по состоянию 86-летнего Станислава Сырского, отца главкома ВСУ, отметив, что тот проживет еще несколько месяцев.

    Российский врач-терапевт Андрей Звонков дал прогноз по поводу состояния Станислава Сырского, отца главкома ВСУ Александра Сырского, который живет в России. Его слова приводит Life.ru.Медик отметил, что, несмотря на доброкачественный характер опухоли головного мозга, общее состояние 86-летнего пациента остается тяжелым, а прогноз - неблагоприятным, в том числе из-за возраста.

    Звонков подчеркнул, что наличие сопутствующих заболеваний серьезно осложняет ситуацию и не позволяет хирургически удалить новообразование. По его словам, на фоне сложившейся клинической картины могут развиться дополнительные осложнения.

    «Думаю, в лучшем случае он проживет несколько месяцев. Там возможно появление и пневмонии статической, тромбозы могут быть в руках, в ногах, где угодно», – заявил врач.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, отец Сырского пошел на поправку после выписки. Житель Владимира Станислав Сырский проходил лечение в московской клинике.

    Стоит отметить, что между Александром Сырским и его родителями ухудшились отношения из-за разных взглядов на спецоперацию. Семья занимает пророссийскую позицию и регулярно участвовала в шествии «Бессмертного полка».

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 20:30 • Новости дня
    Главную новогоднюю елку России решили спилить 8 декабря
    Главную новогоднюю елку России решили спилить 8 декабря
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Главную новогоднюю елку России, найденную в Рузском округе, планируют спилить 8 декабря, после чего дерево доставят для установки в Кремль.

    Главную новогоднюю елку страны из подмосковной Рузы планируют спилить 8 декабря 2025 года, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

    В пресс-службе ведомства сообщили, что транспортировка, монтаж, праздничное оформление и последующая переработка будут проходить с применением современных технологий, обеспечивающих полную сохранность и безопасность.

    По информации ведомства, главная новогодняя елка России была найдена в Рузском муниципальном округе. Высота дерева – 26 метров, обхват ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров. Возраст ели, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля, составляет 100 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году специалисты Управделами президента выбрали 90-летнюю ель высотой 30 метров для украшения Кремля на Новый год.

    Участковому лесничему Дровинского участкового лесничества Игорю Левочкину, который нашел это дерево, вручили новый рабочий автомобиль Niva Chevrolet.

    Новогодняя елка на Соборной площади Кремля была украшена гирляндами длиной два километра и более чем 2,5 тыс. игрушек, включая светодиодные элементы и уникальные украшения.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2025, 23:58 • Новости дня
    Минобороны доложило об уничтожении за три часа шести дронов ВСУ над Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Telegram-канале доложило об уничтожении за три часа шести дронов ВСУ над тремя регионами России.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что четыре дрона были сбиты над территорией Республики Крым и по одному беспилотнику уничтожено над Курской и Орловской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских БПЛА в ночь на среду. В России создали ИИ для распознавания  промышленных дронов.


    Комментарии (0)
    Россия нашла новый способ пополнить дефицитный бюджет

    Минфин дебютирует в выпуске юаневых гособлигаций. Этот инструмент может оказаться выгодным не только для российского бюджета с растущим дефицитом, но и для самих экспортеров. Они вынуждены хранить свои юани на депозитах, но дать в долг государству сулит куда большую выгоду. Подробности

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику

    В Вооруженных силах России завершено создание войск беспилотных систем. Теперь у них есть командование, органы военного управления на всех уровнях. Появилась даже собственная эмблема войск, которая совершила революцию в военной геральдике, схожую с появлением танка. Какие сегодня стоят задачи перед новыми войсками и как быстро будет налажено их взаимодействие с другими подразделениями? Подробности

    «Русская угроза» оказалась в Эстонии поводом для большого распила

    Гигантские расходы, направленные Эстонией якобы на «подготовку к отражению российской агрессии», на самом деле стали кормушкой для лиц, близких к правящей в стране партии. По крайней мере, в этом уверена эстонская оппозиция, а данные для этого собраны в соответствующем парламентском отчете. Что именно удалось обнаружить? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

