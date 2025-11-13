Красная икра в России за год подешевела на 30%

АКОРТ сообщил о снижении цен на красную икру в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Средняя минимальная цена банки красной икры весом 90 г в ноябре 2025 года снизилась на 30% по сравнению с октябрем – ноябрем 2024 года и составила 758 рублей, сообщил ТАСС глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По словам Богданова, ключевыми факторами падения стоимости продукта стали рост добычи лососевых в текущем году и расширение поставок икры, что особенно заметно на фоне подготовки к новогодним праздникам. Это также позволило торговым сетям предлагать выгодные условия для покупателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперты рекомендовали приобретать красную икру и рыбу для новогоднего стола в крупных торговых точках с конца октября до середины ноября.

Аналитики также ожидали роста цен на красную икру к Новому году на 5-7%.

Однако в Росрыболовстве отметили, что стоимость красной икры в России может даже упасть к Новому году на фоне увеличения ее производства.