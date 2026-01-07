Сальдо запретил массовые праздники в общепите Херсонской области

Сальдо запретил массовые праздники в ресторанах и кафе Херсонской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о запрете массовых праздничных мероприятий численностью более десяти человек в ресторанах и кафе. В своем Телеграм-канале Сальдо пояснил, что мера связана с необходимостью обеспечить безопасность жителей региона в условиях военного положения и сохраняющейся террористической угрозы.

По словам губернатора, введенный запрет распространяется на любые организованные корпоративы и другие праздничные мероприятия в заведениях общественного питания. Сальдо подчеркнул: «Это вынужденная, но необходимая мера для минимизации рисков в период проведения специальной военной операции». Он призвал жителей и руководителей организаций отнестись к решению с пониманием, отметив, что приоритетом остается безопасность населения.

Причиной ужесточения мер стала трагедия в ночь на 1 января, когда ВСУ нанесли удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители отмечали Новый год. Один из дронов был начинен зажигательной смесью, в результате чего возник пожар, унесший жизни 29 человек, в том числе двух детей. Личности 12 погибших установлены, еще не менее 60 человек получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские военные нанесли удар по Центру для талантливых детей и творческой молодежи в Херсонской области, но пострадавших не было.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта в поселке Хорлы. Подростка, который пострадал при атаке на кафе и гостиницу в Хорлах, решили эвакуировать для лечения в Москву.