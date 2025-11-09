Эксперт: К Новому году цены на красную икру вырастут на 5-7%

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, эксперт Светлана Ильяшенко оценила возможное подорожание красной рыбы и икры к Новому году примерно на 5-7%. Прогнозируемая средняя цена за килограмм рыбы может превысить 1 400 рублей, а за килограмм икры – 9 900 рублей.

По словам Ильяшенко, до конца 2025 года темпы роста цен на икру будут ниже пиковых значений 2024 года. Она добавила: «В абсолютном выражении средние потребительские цены по России на рыбу лососевых пород могут превысить 1 400 руб. за кг, а на красную икру – 9 900 руб. за кг, однако темпы роста цен на икру будут ниже рекордных показателей 2024 года».

Она отметила, что улов лососевых на конец октября 2025 года составил 335,2 тыс. тонн, что превышает результат 2024 года на 43,7%. Однако, несмотря на значительный прирост улова, на стоимость продукции продолжают влиять инфляция, сезонность и спрос. Поэтому рыночные цены на эти деликатесы все равно останутся высокими.

В начале октября 2025 года рыба лососевых пород стоила в среднем 1 381 руб. за кг – это на 16,8% дороже, чем год назад. При этом летом наблюдалось кратковременное снижение цен: в июне и июле – минус 0,1% и 0,3% соответственно. Но уже в августе и сентябре цены вновь стали расти – на 0,2% и 0,6%.

Средняя цена на красную икру достигла 9 441 руб. за кг, что на 36,3% выше октябрьских значений 2024 года. Тем не менее, эта стоимость оказалась ниже январской, когда цена превышала 10 236 руб. за кг.

