    Орбан начал снимать антироссийские санкции
    На Украине остановились все государственные ТЭС
    Мать Зеленского рассказала о детских играх сына с мясорубкой
    Депутат в Орле сгенерировал видео митинга против мэра города Парахина
    В Харькове произошел массовый блэкаут после голубой вспышки
    Российские военнослужащие водрузили флаги в освобожденном Волчьем
    Эксперт: В очередном кровавом преступлени Киева Запад вновь обвинил Россию
    Кимаковский: ВСУ из Красноармейска уже не выйти
    Захарова объяснила действия Зеленского его играми с мясорубкой в детстве
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    9 ноября 2025, 01:25 • Новости дня

    Эксперт: К Новому году цены на красную икру вырастут на 5-7%

    Tекст: Денис Тельманов

    В российских магазинах стоимость красной рыбы и икры может увеличиться к праздникам, несмотря на рекордный улов лососевых в этом году, сообщила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

    Как передает ТАСС, эксперт Светлана Ильяшенко оценила возможное подорожание красной рыбы и икры к Новому году примерно на 5-7%. Прогнозируемая средняя цена за килограмм рыбы может превысить 1 400 рублей, а за килограмм икры – 9 900 рублей.

    По словам Ильяшенко, до конца 2025 года темпы роста цен на икру будут ниже пиковых значений 2024 года. Она добавила: «В абсолютном выражении средние потребительские цены по России на рыбу лососевых пород могут превысить 1 400 руб. за кг, а на красную икру – 9 900 руб. за кг, однако темпы роста цен на икру будут ниже рекордных показателей 2024 года».

    Она отметила, что улов лососевых на конец октября 2025 года составил 335,2 тыс. тонн, что превышает результат 2024 года на 43,7%. Однако, несмотря на значительный прирост улова, на стоимость продукции продолжают влиять инфляция, сезонность и спрос. Поэтому рыночные цены на эти деликатесы все равно останутся высокими.

    В начале октября 2025 года рыба лососевых пород стоила в среднем 1 381 руб. за кг – это на 16,8% дороже, чем год назад. При этом летом наблюдалось кратковременное снижение цен: в июне и июле – минус 0,1% и 0,3% соответственно. Но уже в августе и сентябре цены вновь стали расти – на 0,2% и 0,6%.

    Средняя цена на красную икру достигла 9 441 руб. за кг, что на 36,3% выше октябрьских значений 2024 года. Тем не менее, эта стоимость оказалась ниже январской, когда цена превышала 10 236 руб. за кг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на красную икру в России могут снизиться к Новому году на фоне увеличения производства. Россия впервые обошла Украину по экспорту подсолнечного масла. Российские зарубежные поставки были на 500 тыс. тонн больше, чем у конкурента. Среди новых покупателей российского подсолнечного масла появилась Индия.

    8 ноября 2025, 07:25 • Новости дня
    Система LazerBuzz научилась уничтожать FPV-дроны за 0,5 сек

    Tекст: Катерина Туманова

    Лазерная система LazerBuzz проекта «Посох» впервые уничтожила FPV-дроны в полностью автоматическом режиме всего за полсекунды.

    Лазерная система противодействия дронам LazerBuzz получила возможность  автоматического режима работы, сообщает ТАСС.

    «Были проведены успешные испытания лазерной системы противодействия дронам LazerBuzz в рамках проекта «Посох», которая получила опцию работы в автоматическом режиме. В ходе испытаний установка поразила FPV-дроны за 0,5 секунды», – рассказали в компании-разработчике.

    Там уточнили, что система полностью готова к применению, в настоящее время идет согласование поставок.

    На испытаниях установка смогла зафиксировать, навестись и уничтожить FPV-дроны менее чем за секунду, причем весь процесс осуществлялся без участия оператора. Систему намерены интегрировать в комплект современного вооружения после согласования необходимых процедур.

    Производитель отмечает перспективность применения установки в условиях современной военной угрозы со стороны беспилотной авиации, в том числе FPV-дронов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре сообщалось, что боевые лазеры для борьбы с беспилотниками успешно прошли испытания.

    Московские инженеры внедрили искусственный интеллект в дроны, что делает их неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет им самостоятельно достигать цели даже при потере сигнала управления.

    В рамках ВЭФ представили FPV-дрон «Ветер-Х», который может выполнять задачи на дистанциях от 30 км благодаря использованию воздушного ретранслятора.


    8 ноября 2025, 02:35 • Новости дня
    Посольство России поддержало оперного певца Абдразакова после скандала в Италии
    Посольство России поддержало оперного певца Абдразакова после скандала в Италии
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российское посольство в Италии выразило поддержку оперному певцу Ильдару Абдразакову, чье участие в постановке «Дон Жуан» в Вероне было отменено под давлением русофобствующих недоброжелателей.

    «Посольство России в Италии выражает свою дружескую поддержку заслуженному артисту России, лауреату международных конкурсов, солисту Мариинского и Большого театров Ильдару Амировичу Абдразакову в связи с нападками на него в Италии представителей отдельных русофобствующих оппозиционных политических сил, а также горстки экстремистски настроенных украинских и российских эмигрантов», – сказано в сообщении Telegram-канале дипмиссии.

    Российские дипломаты уточнили, что следствием выпадов русофобов и «при попустительстве итальянских властей» отменено участие Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан» В.А. Моцарта на сцене Филармонического театра Вероны.

    В посольстве выразили надежду на то, что здравомыслящий человек в Италии не согласится с домыслами о том, что исполнение выдающимся басом из России партии Дона Жуана является инструментом «кремлевской пропаганды» и чуть ли не угрозой для Италии.

    Напомним, представители радикальной оппозиции, несколько лет назад покинувшие Россию, развернули в соцсетях кампанию с требованием запретить гастроли Абдразакова в Италии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Валерий Гергиев должен был выступить в Казерте 27 июля с Филармоническим оркестром имени Верди и солистами Мариинского театра, но руководство дворца отменило концерт.

    Российский посол в Италии Алексей Парамонов отметил, что решение властей страны отменить концерт маэстро Валерия Гергиева стало показательным примером антироссийской политики.

    В сентябре Афинский государственный оркестр отменил запланированный на 21 ноября концерт пианиста Дениса Мацуева, сославшись на «международную обстановку».

    8 ноября 2025, 13:38 • Видео
    Азербайджан начал вступать в НАТО

    В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится т.н. парад победы, посвященной пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    8 ноября 2025, 02:50 • Новости дня
    Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила высказывание главы евродипломатии Кайи Каллас, которая заявила: «Поездка в Евросоюз – это привилегия, а не данность».

    Захарова в Telegram-канале предположила, что так Каллас, вероятно, высказывается  про миллионы нелегальных мигрантов, которых «Евросоюз привилегированно кормит и поит».

    «Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шоппинг. Редкого ума человек. Редчайшего, я бы сказала», – написала дипломат.

    Напомним, ранее дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз вводит запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября. Захарова заявила об отсутствии у ЕС заинтересованности в туристах из России.


    8 ноября 2025, 04:06 • Новости дня
    Шойгу объяснил важность «сибиризации России»
    Шойгу объяснил важность «сибиризации России»
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Секретарь Совета безопасности России и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу заявил, что объединение проектов в Сибири необходимо для ускорения промышленного и инфраструктурного развития страны.

    В ходе встречи с представителями научного сообщества и высшей школы, посвященной развитию кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе секретарь Сергей Шойгу высказался за активное продвижение идеи «сибиризации» России, передает ТАСС.

    По его словам, в рамках национальных проектов, направленных на переработку металлов и развитие транспортной инфраструктуры, выделяются средства для формирования «единых центров».

    «Мы выделяем средства для того, чтобы скомпоновать их в единые центры и, как сказал Сергей Александрович Караганов, начать сибиризацию России», – сказал он.

    Шойгу отметил, что давно пора было приступить к реализации этой концепции и назвал выражение «сибиризация» очень правильным и емким. По его мнению, объединение промышленного и инфраструктурного развития в Сибири позволит повысить эффективность использования ресурсов и ускорить развитие региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Шойгу предложил построить новый город-спутник в Сибири. Шойгу заявил о планах создать независимую отрасль редкоземов.

    8 ноября 2025, 12:23 • Новости дня
    Депутат Бессараб: Новогодние каникулы станут самыми длинными за последние годы
    Депутат Бессараб: Новогодние каникулы станут самыми длинными за последние годы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Выходные дни на новогодние торжества с 2025 на 2026 годы продлятся 12 дней, это самый большой показатель за 12 лет, сообщила член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

    «Начиная с 2013 года, россияне привыкли к длительным выходным, но все же их длительность составляла, как правило 10, максимум 11 дней», – пояснила Бессараб РИА «Новости».

    В 2026 году же каникулы продлятся до 11 января включительно, на работу граждане пойдут только 12 января.

    В последнюю неделю декабря россияне проработают только два дня, понедельник и вторник, а со среды, с 31 декабря, начнутся праздники.

    До этого Бессараб объясняла, что на майские праздники в 2026 году россияне будут отдыхать меньше, чем обычно, это связано с продолжительными новогодними каникулами.

    8 ноября 2025, 07:37 • Новости дня
    Средства ПВО уничтожили за ночь более 75 дронов ВСУ над регионами России
    Средства ПВО уничтожили за ночь более 75 дронов ВСУ над регионами России
    @ Vadim Savitsky/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Средствами ПВО в ночь на субботу были уничтожены более 75 дронов ВСУ над десятью регионами России, сообщило Минобороны страны в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в ведомстве.

    В Минобороны уточнили, что 36 дронов уничтожено над Ростовской областью, десять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, девять – над Курской и восемь – над Волгоградской областями.

    По пять беспилотников нейтрализовано над Белгородской областью и над Республикой Крым, три дрона сбиты над Саратовской областью. По одному беспилотнику силы ПВО уничтожили на Воронежской, Смоленской и  Орловской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны вечером пятницы нейтрализовали 11 украинских беспилотников, большая часть которых была перехвачена над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    8 ноября 2025, 07:19 • Новости дня
    Депутат Останина призвала Минздрав запретить животных в заведениях общепита

    Депутат Останина призвала запретить животных в заведениях общепита

    Депутат Останина призвала Минздрав запретить животных в заведениях общепита
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Депутат Госдумы Нина Останина выступила с инициативой внести изменения в санитарные нормы, исключающие пребывание домашних животных в местах общественного питания.

    Останина обратилась в Минздрав России с просьбой изменить санитарные правила, чтобы исключить возможность присутствия животных в местах общественного питания, передает РИА «Новости».

    В обращении подчеркивается, что по действующим нормам в таких помещениях не должно быть насекомых и грызунов, однако формулировка не запрещает владельцам кафе и ресторанов пускать гостей с питомцами.

    «Просим вас дать поручение проработать вопрос о внесении изменений в действующую формулировку, изложив ее в следующей редакции: «в помещениях предприятия общественного питания не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных», – сказано в письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Московская прокуратура обнаружила несоблюдение санитарных норм и правил содержания животных в антикафе с минипигами на проспекте Мира. Депутаты Госдумы предложили обязать владельцев убирать за питомцами в подъездах.

    9 ноября 2025, 00:31 • Новости дня
    Умер народный артист Владимир Симонов

    Умер народный артист Владимир Симонов на 69-м году жизни

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве в возрасте 68 лет скончался известный актер театра и кино, заслуженный народный артист России Владимир Симонов.

    О смерти Симонова сообщил источник, близкий к окружению артиста, передает ТАСС. В сообщении агентству сказано: «Не стало Владимира Симонова».

    Симонов родился 7 июня 1957 года в Октябрьске Самарской области. Актер окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и затем был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. В 1983 году, по приглашению Олега Ефремова, он перешел во МХАТ, однако уже в 1989 году вновь вернулся в Театр Вахтангова, где работал до последних дней.

    Зрителям Симонов запомнился по ролям в спектаклях «Ветер шумит в тополях», «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти», «Ромул Великий» и «Улыбнись нам, Господи». Кроме участия в постановках Театра Вахтангова он сотрудничал и с другими театрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, недавно заслуженный артист Анатолий Меньщиков ушел из жизни на 76-м году. Заслуженный артист России и актер дубляжа Алексей Золотницкий скончался в возрасте 79 лет. Геннадий Нилов, прославившийся ролью в фильме «Три плюс два», умер накануне своего 89-летия.

    8 ноября 2025, 06:40 • Новости дня
    Боец с позывным «Рыжик» рассказал, как собаки предупреждают об артобстреле

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие в зоне спецоперации заметили, что собаки и другие животные первыми реагируют на приближающийся артобстрел, прячась в укрытиях за несколько минут до начала атаки, рассказал стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Рыжик».

    Боец группировки войск «Восток» с позывным «Рыжик» рассказал, что на передовой собаки часто предчувствуют приближение артиллерийского огня раньше людей, передает РИА Новости.

    По его словам, перед началом обстрела собаки и другие животные внезапно перестают находиться на открытом пространстве и уходят в укрытие.

    «Перед тем, как работает артиллерия, у нас давно все животные сразу как-то чувствуют – сразу в укрытие. Обычно они по верху лазят, а вот как перед ночным обстрелом – никого нет. Ага, значит, сейчас что-то будет. Минут пять проходит – и все, снаряд прилетел, один, второй, третий», – поделился «Рыжик» с РИА «Новости».

    По его словам, такое с животными часто бывает, а в целом они успокаивают и помогают в сложных условиях. Он добавил, что наблюдение за поведением животных позволяет бойцам понять, что противник готовит артиллерийский обстрел и принять меры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, енот Херсон, выживший при атаке ВСУ, стал героем образовательного проекта для детей и взрослых. Ослик Жорик, который помогал военнослужащим перевозить снаряды на СВО, теперь обживается в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге.

    8 ноября 2025, 07:49 • Новости дня
    Судно Neksu с россиянами на борту взяла на буксир береговая охрана Японии

    Tекст: Катерина Туманова

    Дрейфовавшее у берегов Японии грузовое судно Neksu с россиянами на борту взяла на буксир береговая охрана страны, сообщил вице-консул генерального консульства России в Ниигате Алексей Криворучко.

    «Вчера вечером Neksu был взят на буксир патрульным кораблем управления безопасности на море Японии. Сегодня в полдень (6.00 мск) возле порта Тояма корабль будет передан гражданскому буксировщику для постановки судна на ремонт. Японская сторона подчеркивает, что экипаж здоров, чувствует себя хорошо и находится в безопасности, – сообщил вице-консул РИА «Новости».

    Судно Neksu под флагом Того с 15 россиянами на борту дрейфовало в японском заливе Тояма из-за поломки двигателя. Из Владивостока оно следовало в порт Фусики-Тояма, сообщив утром 7 ноября о неисправности примерно в 50 км к северо-востоку от порта Хими. Корпус Neksu цел, но судно потеряло ход и дрейфовало.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский экипаж судна «Урса Майор», тонущего в Средиземном море, был спасен испанскими моряками с судна Salvamar Drago и доставлен в порт Картахена в декабре 2024 года. В ноябре военные моряки Таиланда спасли четырех россиян с застрявшего на скалах катера.

    8 ноября 2025, 07:59 • Новости дня
    Онколог Иванов раскрыл влияние клетчатки на лечение онкозаболеваний

    Tекст: Катерина Туманова

    Употребление не менее 20 граммов клетчатки в сутки способствует лучшему ответу на анти-PD-1 препараты против опухолей, заявил онколог Скандинавского Центра Здоровья Сергей Иванов.

    По словам врача, рацион, богатый клетчаткой, может усиливать эффективность препаратов, блокирующих белок PD-1, таких как ниволумаб и пембролизумаб.

    Пациенты, употребляющие не менее 20 граммов клетчатки в день, демонстрируют лучшую реакцию на такую терапию, а каждые дополнительные пять граммов клетчатки, по данным исследований, снижает риск прогрессии почти на треть.

    Врач рассказал «Газете.Ru», что российские ученые из Университета ИТМО и Федерального научно-клинического центра ФМБА установили: разнообразная микрофлора кишечника связана с успехом иммунотерапии у пациентов с меланомой. Микробиом оказывает влияние не только на пищеварение, но и на работу иммунных клеток в борьбе с опухолью.

    По его словам, источники клетчатки включают овощи, фрукты, цельные злаки, бобовые, орехи, семена и зелень, а оптимальный эффект достигается при употреблении не менее 30 различных растений в неделю.

    Применение пробиотических добавок и частый прием антибиотиков могут ухудшить результативность терапии, а ферментированные продукты допустимы только при отсутствии воспаления слизистой и удовлетворительных анализах крови.

    Онколог уточнил, что при ухудшении состояния ЖКТ необходимо временно перейти на щадящий мягкий рацион, а при восстановлении вернуться к разнообразной растительной пище с контролем у лечащего врача.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, современные вакцины и генетические тесты позволяют формировать персонализированные схемы терапии рака, что, по прогнозам, увеличит выживаемость пациентов в четыре раза к середине XXI века.

    Опыты ученых в США выявили связь между бегом на длинные дистанции и риском онкологии. Российские ученые создали новые люминесцентные противоопухолевые соединения.

    8 ноября 2025, 03:20 • Новости дня
    Марочко сообщил об уходе мирного населения из Волчанска Харьковской области

    Марочко сообщил об уходе мирного населения из Волчанска Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Волчанск Харьковской области остался пустым, мирное население его покинуло, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо гуманитарной составляющей Волчанска: к сожалению, вынужден констатировать, что это уже очередная точка на карте. В ходе активных боевых действий разрушена вся инфраструктура, нет ни одного уцелевшего здания. <…> По моей информации, мирное население покинуло данный населенный пункт – в Волчанске уже мирных жителей нет», – сообщил он ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, большая часть Волчанска на северном берегу реки Волчья находится под контролем российских военнослужащих, несколько улиц остаются за ВСУ. ВС России сорвали попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске. «Северяне» продвинулись в Волчанске на 400 м за сутки.


    8 ноября 2025, 05:35 • Новости дня
    Убитый в ОАЭ бизнесмен Новак имел миллионные долги

    Tекст: Катерина Туманова

    Оставшиеся после смерти Романа Новака и его супруги задолженности в России превысили семь млн рублей, часть которых еще требует взыскания, следует из материалов судебных приставов.

    Убитый в ОАЭ криптобизнесмен Роман Новак накопил в России долги на сумму более семи млн рублей. Материалы судебных приставов свидетельствуют о наличии девяти исполнительных производств, открытых в отношении предпринимателя, передает РИА «Новости».

    Шесть исполнительных производств были прекращены по причине отсутствия у Романа Новака имущества для взыскания. Однако по оставшимся действующим исполнительным производствам приставы взыскивают суммы, связанные с ущербом, причиненным преступлением физическим или юридическим лицам.

    Общий размер этой задолженности превышает 6,9 млн рублей, из которых более 229 тыс. рублей состоят из исполнительского сбора.

    Напомним, криптотрейдер Роман Новак и его супруга Анна были найдены  мертвыми в ОАЭ спустя месяц после исчезновения, подозреваемые в похищении задержаны и ожидают экстрадиции в Петербург. Октябрьский районный суд Петербурга избрал для Константина Шахта меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД назвали причину убийства семьи российского криптотрейдера Новака в ОАЭ. Кроме того, у Новака была обнаружена  судимость за мошенничество.

    8 ноября 2025, 06:04 • Новости дня
    Военный эксперт назвал предрешенным освобождение Красноармейска

    Tекст: Катерина Туманова

    Красноармейск (украинское название Покровск) вскоре будет освобожден от ВСУ, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо Красноармейска: его судьба уже предрешена. По сути, наши военнослужащие уже занимаются зачисткой северных окраин», – сказал он ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, обострение ситуации под Красноармейском, по мнению беглого депутата Рады Артема Дмитрука, может привести к обрушению фронта и считается катастрофой для Украины.

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска. Французская Le Monde писала, что ВСУ оказались в безвыходном положении в Красноармейске.


    8 ноября 2025, 04:34 • Новости дня
    Правительство России дополнило перечень угроз безопасности интернета

    Tекст: Катерина Туманова

    Запрет на передачу данных между пользователями России и зарубежья в правительстве отнесли к рискам для цифровой безопасности страны.

    В перечне правительства о новых видах угроз устойчивости и безопасности российского интернета, упоминаются те, что связаны с невозможностью передачи информации и соединения между пользователями на территории России и иностранных государств, передает ТАСС.

    Согласно утвержденному правительственным постановлением перечню, опасности могут возникать при нарушении взаимодействия между сетями связи общего пользования, расположенными на территории России и иностранных государств.

    При подобном развитии событий становится невозможным соединение и передача информации между пользователями этих сетей, а также может быть ограничен доступ россиян к зарубежным интернет-ресурсам.

    В постановлении указано, в каких случаях провайдеры могут не использовать технические средства противодействия таким угрозам. В частности, это возможно при нарушениях в работе этих средств, например, если происходит прекращение пропуска трафика или его параметры не соответствуют проектной документации.

    Еще одной причиной для отказа является обнаружение фактов ограничения доступа к информации и ресурсам, которые не должны быть ограничены согласно российскому законодательству.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России создали список цифровых платформ, которые будут доступны пользователям даже при отключениях мобильного интернета. Минцифры указывало, что список будет обновляться еженедельно. «Коммерсант» узнал, что мобильный интернет будут блокировать на сутки после международного роуминга.

    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет

    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Подробности

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы

    «Средневековые литовские князья, должно быть, в гробу переворачиваются, видя, как современные власти в Вильнюсе сдают свою страну немцам». Такими словами эксперты комментируют начало строительства завода боеприпасов в Литве. Зачем этот завод и литовским властям, и немцам – и почему местные жители боятся соседства с ним? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Азербайджан начал вступать в НАТО

      В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится т.н. парад победы, посвященной пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    • Зачем Трампу Средняя Азия

      Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    • «Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

      «Жить будем плохо, но недолго». Эта фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны, безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

