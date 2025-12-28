В аэропорту Самары отменили шесть рейсов после субботних ограничений в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, отменены ночной рейс в Москву, утренний рейс в Минеральные Воды и еще один рейс в Москву, запланированный на 15.40 по московскому времени, передает РИА «Новости».

Из Самары были отменены два утренних вылета: в Москву и Минеральные Воды, а также еще один рейс в Москву. Кроме того, задерживаются на 12 часов два рейса – в Москву и Хургаду.

Вылет во Внуково запланирован на 15.20 по московскому времени, а рейс в Хургаду ожидается в 16.00 по московскому времени.

Напомним, накануне во «Внуково» и «Шереметьево» вводились ограничения на полеты. В обоих аэропортах они были полностью сняты около полуночи. За время действия временных ограничений более 270 рейсов подверглись задержкам на прилет и вылет.