Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.15 комментариев
Белоусов и Алиханов вошли в коллегию Военно-промышленной комиссии России
Глава Минобороны Андрей Белоусов и глава Минпромторга Антон Алиханов включены в состав коллегии Военно-промышленной комиссии России, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В коллегию также вошли гендиректор Российского научного фонда Владимир Беспалов и начальник Управления президента России по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов, следует из указа, передает РИА «Новости».
Кроме того, в состав коллегии включены заместитель директора Росгвардии, главнокомандующий войсками Росгвардии Алексей Кузьменков, заместитель министра финансов Алексей Липаев и заместитель секретаря Совета безопасности России Григорий Молчанов.