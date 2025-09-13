Мошенники стали выманивать коды «Госуслуг» под предлогом подтверждения прописки

Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.12 комментариев
Под предлогом подтверждения места жительства мошенники стали выманивать у россиян коды от «Госуслуг», а затем убеждать переводить деньги на «безопасные счета».
Мошенники начали использовать новую двухэтапную схему обмана россиян, связанную с выманиванием кода от портала «Госуслуги» под предлогом подтверждения места жительства, сообщает ТАСС.
Они рассылают сообщения в домовые чаты и личные переписки в Telegram и WhatsApp, выдавая себя за председателя жилищного кооператива и просят отправить код для якобы подтверждения адреса. На самом деле этот код нужен злоумышленникам для получения доступа к учетной записи на «Госуслугах».
После этого с жертвой связываются другие участники схемы, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Мошенники убеждают гражданина, что его аккаунт на «Госуслугах» был взломан, а с его счета якобы пытаются перевести деньги для спонсирования Вооруженных сил Украины. В панике человек переводит свои средства на «безопасный счет» или передает их курьеру, полностью теряя деньги.
В материалах отмечается: «Сообщения в мессенджерах от лица правления ЖСК с предложением подтвердить место жительства либо других сведений являются мошенническими. Не сообщайте коды неизвестным, чтобы не стать жертвой аферистов».
В МВД напомнили, что не стоит выполнять просьбы и указания от незнакомых лиц, даже если они представляются официальными сотрудниками. Любые подозрительные контакты следует сразу же прерывать, чтобы не стать жертвой мошенников.
