США встали на защиту российских активов в Европе в своих интересах

Tекст: Анастасия Куликова

США пытаются заблокировать план Еврокомиссии по экспроприации замороженных активов России в Европе. С этой целью они оказывают влияние на некоторые страны ЕС. Как пишет агентство Bloomberg, США хотят, чтобы эти деньги были использованы для достижения мира на Украине, а не для продолжения боевых действий. Впоследствии эти средства могут быть использованы в рамках послевоенных инвестиций на Украине под контролем США.

Bloomberg утверждает, что ведущие страны Евросоюза занимают «предельно жесткую позицию» о неприемлемости для ЕС передачи контроля американцам над замороженными российскими активами. Их главный аргумент заключается в том, что большая часть этих средств находится на территории Европы.

На этой неделе ЕС выдвинул предложение об использовании замороженных активов для обеспечения «репарационного кредита» Украине в размере 90 млрд евро (105 миллиардов долларов США) для покрытия экономических и военных потребностей страны в течение следующих двух лет. В конце декабря запланирована встреча лидеров ЕС, где будет решаться вопрос об одобрении этого предложения.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, в вопросе российских активов Евросоюз начал действовать как «воровская группировка». По ее словам, объединение легализует «абсолютно бандитские идеи и решения», хотя никаких правовых оснований для изъятия российских активов нет.

«Если эти действия будут совершены, а именно, давайте говорить как оно есть, – воровство, если будут попытки бандитизма и изъятия российских активов, то да, могу подтвердить, действительно проработка ответных мер в межведомственном формате идет», – подчеркнула Захарова.

Ответ со стороны России, подчеркнула дипломат, будет не только на словах, но и реальными действиями, а союзники ЕС «вертятся как ужи на сковородке», прекрасно осознавая возможные последствия.

На этой неделе канцлер ФРГ Фридрих Мерц (власти Германии заняли второе место в «Рейтинге недружественных правительств» редакции газеты ВЗГЛЯД и претендуют на «укрепление» своей позиции по итогам ноября) отменил свой визит в Норвегию, чтобы в пятницу встретиться в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

Канцлер намерен оказать давление на последнего, чтобы тот отказался от возражений по поводу использования российских активов, пишет Politico. «Американское правительство знает об этом, и это также переговорная позиция правительства Германии… Это также консенсус на европейском уровне. По этому вопросу нет абсолютно никаких разногласий. Эти деньги должны поступить на Украину – они должны помочь Украине», – сказал Мерц.

План по экспроприации замороженных активов России категорически отвергается Бельгией (о природе этой позиции газета ВЗГЛЯД писала отдельный материал), а также Словакией и Венгрией. Напомним, в Euroclear, депозитарии ценных бумаг в Брюсселе, хранится около двух третей российских активов на сумму 290 млрд евро.

«В Европе большинство правительств устало помогать Украине. И на этом фоне Берлин берет на себя роль главного "вербовщика" в интересах Киева», – отметил германский политолог Александр Рар.

Он напомнил, что Мерц испытывает колоссальные трудности внутри Германии, но политик стремится обелить свое пребывание на посту канцлера успехами на внешнем треке.

«Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Киева. Не всем европейцам нравится такая амбициозная роль немца. Но тот всеми силами рвется вперед, ведь для него – как и для Урсулы фон дер Ляйен – проигрыш Украины означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО», – уточнил эксперт.

«Допустить развитие событий по такому сценарию, с точки зрения Берлина, ни в коем случае нельзя. Ослабление Киева означало бы удар лично по Мерцу, который за первый год своего канцлерства приложил столько усилий для поддержки Владимира Зеленского», – указал собеседник.

В свою очередь, американист Малек Дудаков не видит ничего удивительного в попытках США помешать европейцам воспользовался российскими активами, потому что такое воровство «негативно отразится на переговорном процессе между США и Россией».

«Более того, у самих американцев есть свои предложения по поводу российских активов. Они хотели бы вложить эти деньги в совместные российско-американские проекты и получать процент от прибыли, – полагает эксперт. –

А план европейцев состоит в том, чтобы не дать американцам использовать эти деньги в выгодных проектах».

Напомним, Вашингтон рассматривает российские активы в рамках своих предложений по мирным переговорам с Москвой и предполагал, что они могут быть использованы для финансирования послевоенных инвестиций. По данным ABC News, первоначальная версия плана включала направление 100 млрд долларов из этих средств на восстановление Украины под американским контролем, остальных – в американо-российский инвестиционный фонд.

Американист подчеркнул, что контроль над российскими активами – это единственный козырь, который Европа могла бы использовать на переговорах. «Других козырей нет. С бюджетами, как и с военной помощью у них проблемы. Санкции уже практически не действуют после принятия 19 пакетов. И остается единственный козырь – постараться подороже продать замороженные активы в рамках переговорного процесса. Американцы выбивают этот козырь из рук европейцев, и переговорная позиция Европы шатается еще сильнее», – рассуждает Дудаков.

По мнению собеседника, в итоге Еврокомиссия не сможет получить контроль над российскими активами. «Но если они все-таки попытаются это сделать, то по репутации финансовой системы Европы будет нанесен настолько сильный удар, что он может спровоцировать полномасштабный долговой кризис. Большое количество стран Глобального Юга, Саудовская Аравия, Катар и Индия перестанут вкладываться в еврооблигации, что приведет к серьезным финансовым потрясениям внутри Европы», – считает спикер.