  • Новость часаПосол США заявил об готовящемся отказе Турции от С-400 и возврате в программу F-35
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Экс-жена Иванова рассказала, как отговаривала его работать в Минобороны
    Ростех направил Индии предложение по локализации выпуска Су-57
    Покупательница квартиры Долиной отказалась от мирового соглашения
    Моди назвал главную силу в отношениях России и Индии
    Путин высоко оценил итоги переговоров с Моди
    Моди анонсировал безвизовый режим между Россией и Индией
    Путин сфотографировался с сотрудниками гостиницы в Дели
    Банк России снял ограничения на переводы валюты за рубеж
    Мнения
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    9 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину

    Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.

    7 комментариев
    5 декабря 2025, 17:30 • В мире

    США встали на защиту российских активов в Европе в своих интересах

    США встали на защиту российских активов в Европе в своих интересах
    @ MAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    США начали давить на Европу, чтобы заставить ее отказаться от планов по конфискации замороженных российских активов. Но ведущие страны ЕС занимают в ответ предельно жесткую позицию. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен лично убедить Бельгию открыть доступ к этим активам. Как говорят эксперты, контроль над российскими деньгами – последний козырь Европы в украинском вопросе, но США сами заинтересованы извлечь из этих средств дополнительную прибыль.

    США пытаются заблокировать план Еврокомиссии по экспроприации замороженных активов России в Европе. С этой целью они оказывают влияние на некоторые страны ЕС. Как пишет агентство Bloomberg, США хотят, чтобы эти деньги были использованы для достижения мира на Украине, а не для продолжения боевых действий. Впоследствии эти средства могут быть использованы в рамках послевоенных инвестиций на Украине под контролем США.

    Bloomberg утверждает, что ведущие страны Евросоюза занимают «предельно жесткую позицию» о неприемлемости для ЕС передачи контроля американцам над замороженными российскими активами. Их главный аргумент заключается в том, что большая часть этих средств находится на территории Европы.

    На этой неделе ЕС выдвинул предложение об использовании замороженных активов для обеспечения «репарационного кредита» Украине в размере 90 млрд евро (105 миллиардов долларов США) для покрытия экономических и военных потребностей страны в течение следующих двух лет. В конце декабря запланирована встреча лидеров ЕС, где будет решаться вопрос об одобрении этого предложения.

    По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, в вопросе российских активов Евросоюз начал действовать как «воровская группировка». По ее словам, объединение легализует «абсолютно бандитские идеи и решения», хотя никаких правовых оснований для изъятия российских активов нет.

    «Если эти действия будут совершены, а именно, давайте говорить как оно есть, – воровство, если будут попытки бандитизма и изъятия российских активов, то да, могу подтвердить, действительно проработка ответных мер в межведомственном формате идет», – подчеркнула Захарова.

    Ответ со стороны России, подчеркнула дипломат, будет не только на словах, но и реальными действиями, а союзники ЕС «вертятся как ужи на сковородке», прекрасно осознавая возможные последствия.

    На этой неделе канцлер ФРГ Фридрих Мерц (власти Германии заняли второе место в «Рейтинге недружественных правительств» редакции газеты ВЗГЛЯД и претендуют на «укрепление» своей позиции по итогам ноября) отменил свой визит в Норвегию, чтобы в пятницу встретиться в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

    Канцлер намерен оказать давление на последнего, чтобы тот отказался от возражений по поводу использования российских активов, пишет Politico. «Американское правительство знает об этом, и это также переговорная позиция правительства Германии… Это также консенсус на европейском уровне. По этому вопросу нет абсолютно никаких разногласий. Эти деньги должны поступить на Украину – они должны помочь Украине», – сказал Мерц.

    План по экспроприации замороженных активов России категорически отвергается Бельгией (о природе этой позиции газета ВЗГЛЯД писала отдельный материал), а также Словакией и Венгрией. Напомним, в Euroclear, депозитарии ценных бумаг в Брюсселе, хранится около двух третей российских активов на сумму 290 млрд евро.

    «В Европе большинство правительств устало помогать Украине. И на этом фоне Берлин берет на себя роль главного "вербовщика" в интересах Киева», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что Мерц испытывает колоссальные трудности внутри Германии, но политик стремится обелить свое пребывание на посту канцлера успехами на внешнем треке.

    «Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Киева. Не всем европейцам нравится такая амбициозная роль немца. Но тот всеми силами рвется вперед, ведь для него – как и для Урсулы фон дер Ляйен – проигрыш Украины означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО», – уточнил эксперт.

    «Допустить развитие событий по такому сценарию, с точки зрения Берлина, ни в коем случае нельзя. Ослабление Киева означало бы удар лично по Мерцу, который за первый год своего канцлерства приложил столько усилий для поддержки Владимира Зеленского», – указал собеседник.

    В свою очередь, американист Малек Дудаков не видит ничего удивительного в попытках США помешать европейцам воспользовался российскими активами, потому что такое воровство «негативно отразится на переговорном процессе между США и Россией».

    «Более того, у самих американцев есть свои предложения по поводу российских активов. Они хотели бы вложить эти деньги в совместные российско-американские проекты и получать процент от прибыли, – полагает эксперт. –

    А план европейцев состоит в том, чтобы не дать американцам использовать эти деньги в выгодных проектах».

    Напомним, Вашингтон рассматривает российские активы в рамках своих предложений по мирным переговорам с Москвой и предполагал, что они могут быть использованы для финансирования послевоенных инвестиций. По данным ABC News, первоначальная версия плана включала направление 100 млрд долларов из этих средств на восстановление Украины под американским контролем, остальных – в американо-российский инвестиционный фонд.

    Американист подчеркнул, что контроль над российскими активами – это единственный козырь, который Европа могла бы использовать на переговорах. «Других козырей нет. С бюджетами, как и с военной помощью у них проблемы. Санкции уже практически не действуют после принятия 19 пакетов. И остается единственный козырь – постараться подороже продать замороженные активы в рамках переговорного процесса. Американцы выбивают этот козырь из рук европейцев, и переговорная позиция Европы шатается еще сильнее», – рассуждает Дудаков.

    По мнению собеседника, в итоге Еврокомиссия не сможет получить контроль над российскими активами. «Но если они все-таки попытаются это сделать, то по репутации финансовой системы Европы будет нанесен настолько сильный удар, что он может спровоцировать полномасштабный долговой кризис. Большое количество стран Глобального Юга, Саудовская Аравия, Катар и Индия перестанут вкладываться в еврооблигации, что приведет к серьезным финансовым потрясениям внутри Европы», – считает спикер.

    Главное
    Индия выразила готовность производить российские беспилотники «Ланцет»
    Озвучены планы по строительству новых тральщиков для ВМФ
    Захарова сравнила Евросоюз с «воровской группировкой»
    Охрана базы атомных подлодок Франции пыталась сбить неизвестные беспилотники
    США потребовали увеличения оборонных обязательств Европы в рамках НАТО
    Netflix объявила о покупке киностудии Warner Bros
    В ГАИ опровергли ужесточение правил регистрации старых авто

    Санкционные удары сделали МС-21 неуязвимым

    Спустя семь лет после первых санкций против МС-21 проект выходит на финишную прямую. Летные испытания идут на максимуме. Уже через год лайнер начнет принимать первых пассажиров. И вряд ли западные конкуренты смогут придумать что-то еще, чтобы погубить проект. Теперь Boeing и Airbus придется смириться с появлением впервые в постсоветской истории их прямого конкурента. Подробности

    Перейти в раздел

    Внезапно прозревшие финны должны заплатить за три года русофобии

    Финляндия начала выход из украинского проекта по сдерживанию России, который обошелся ее экономике очень дорого и сделал населению больно. Однако надежды, что отношения с РФ могут стать прежними, необходимо развеять. До того финнам предстоит пережить нужду и некоторую муку, а также выйти из НАТО. Подробности

    Перейти в раздел

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Бельгия встала стеной на защиту денег России

    Бельгия стала самым яростным противником идеи о конфискации замороженных в Европе российских активов. Почему бельгийское руководство потрясено подобными планами, какие именно угрозы оно видит в случае воровства принадлежащих России денег и как еврочиновники надеются тем не менее заставить Бельгию подчиниться? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации