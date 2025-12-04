Медведев пригрозил ЕС «репарациями в натуральной форме» при краже активов России

Tекст: Дарья Григоренко

Медведев в своем канале в Max подчеркнул, что если Евросоюз решится пойти на такой шаг, Россия может рассматривать это как casus belli – формальный повод для ответных действий.

Вице-председатель Совбеза пояснил, что, по его мнению, в международном праве подобные действия могут считаться поводом для конфликта. «Если обезумевший Евросоюз попытается все-таки украсть российские активы, заблокированные в Бельгии, выдав так называемый репарационный кредит, такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями», – заявил Медведев.



Накануне Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Вашингтон одобрил идею предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита».

Как писала газета ВЗГЛЯД, коллегия Еврокомиссии поддержала план предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации замороженных российских активов на территории Евросоюза.

Глава МИД Бельгии Максим Прево отметил, что такая схема помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом поддержки Украины.