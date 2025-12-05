  • Новость часаМоди анонсировал безвизовый режим между Россией и Индией
    Внезапно прозревшие финны должны заплатить за три года русофобии
    Политолог: Пышный прием Путина в Индии – это сигнал Вашингтону
    Долина объяснила молчание по ситуации с квартирой
    Путин высоко оценил итоги переговоров с Моди
    Стало известно о сопротивлении США плану Европы изъять активы России
    Европейские лидеры предостерегли Зеленского от уступок России
    Суд отменил указ Балицкого об отставке главы запорожского облизбиркома
    Банк России снял ограничения на переводы валюты за рубеж
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину

    Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    5 декабря 2025, 12:50

    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением

    Политолог Рар: Мерц берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева

    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением
    Фридрих Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Украины. Для него проигрыш украинской стороны означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал решение Мерца отложить поездку в Норвегию ради встречи с премьером Бельгии по активам России.

    «В Европе большинство правительств устало помогать Украине. И на этом фоне Берлин берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Фридрих Мерц испытывает колоссальные трудности внутри Германии, но политик стремится обелить свое пребывание на посту канцлера успехами на внешнем треке.

    «Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Киева. Не всем европейцам нравится такая амбициозная роль немца. Но тот всеми силами рвется вперед, ведь для него – как и для Урсулы фон дер Ляйен – проигрыш Украины означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО», – уточнил эксперт.

    «Допустить развитие событий по такому сценарию, с точки зрения Берлина, ни в коем случае нельзя. Ослабление Киева означало бы удар лично по Мерцу, который за первый год своего канцлерства вложил столько усилий для поддержки Владимира Зеленского», – указал собеседник.

    Ранее Фридрих Мерц отменил визит в Норвегию, чтобы в пятницу встретиться в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Канцлер Германии намерен оказать давление на последнего, чтобы он отказался от возражений по поводу использования российских активов для «репарационного кредита» Украине, пишет Politico.

    Политик подтвердил изменение планов. «Я хочу убедить его [де Вевера], что предлагаемый нами путь правильный. И если мы пойдем по этому пути, то пойдем ради того, чтобы помочь Украине», – сказал Мерц, говоря о целях своего визита в Брюссель. Он подчеркнул, что серьезно относится к обеспокоенности бельгийского правительства. ФРГ может стать одной из стран-гарантов в вопросе по активам, добавил канцлер.

    В этой связи примечательно, что власти Германии заняли второе место в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД. Бельгия же в этом списке на шестой позиции. 

    План по экспроприации замороженных активов России, предложенный почти два месяца назад, по-прежнему категорически отвергается Бельгией. Напомним, в Euroclear, депозитарии ценных бумаг в Брюсселе, хранится около двух третей российских активов на сумму 290 млрд евро.

    «Это очень важный момент. Мы знаем, что 27 странам не всегда легко прийти к согласию. Но если мы не сможем сделать что-то столь важное, как выделение средств для Украины, мы действительно потерпим неудачу – и мы, и Киев», – приводит Guardian слова источника в бельгийском дипломатическом ведомстве.

    Ранее де Вевер заявил: «Хорошая идея – украсть у плохого парня и отдать хорошему». «При этом кража замороженных активов другой страны еще никогда не приводила ни к чему хорошему», – добавил он. Палата представителей Бельгии встретила аплодисментами речь премьера, в которой тот подтвердил свой отказ передать российские активы под контроль Еврокомиссии.

    Он отметил, что действует не в интересах Москвы, и озвучил три условия для утверждения Бельгией плана ЕК, передает «Коммерсант». Первое условие – все риски, включая штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть распределены между всеми странами ЕС, а не лежать только на Бельгии.

    Второе – депозитарий Euroclear должен иметь гарантированную ликвидность для компенсации ущерба от возможных российских контрмер. Третье – расходы должны в равных долях нести все государства-члены Евросоюза, на чьей территории находятся активы. Он подчеркнул, что Бельгия «твердо поддерживает Украину», но не готова единолично нести риски.

    Лариса Долина решила сделать экстренное заявление
    Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил журналистам, что певица готовится выступить с экстренным комментарием 5 декабря.

    По словам Пудовкина, ситуация вокруг народной артистки России остается сложной, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на POPCAKE.

    «Рассказать всю правду действительно нужно… Ситуация очень сложная. Справедливость должна быть для всех без исключений. В ближайшее время Лариса Долина даст комментарий… 5 декабря этот ответ будет», – заявил Пудовкин журналистам.

    Пудовкин уточнил, что творческая деятельность Долиной не пострадала от скандальной истории, а билеты на все выступления артистки полностью распроданы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Верховный суд России истребовал материалы дела по квартире Ларисы Долиной. Жалоба по квартире на решения нижестоящих судов была зарегистрирована во вторник. Покупательница Полина Лурье пытается добиться признания сделки действительной и получения квартиры.

    В последние месяцы покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с возвратом жилья продавцами через суд. Эта схема получила название «схема Долиной». Лариса Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.

    СМИ сообщали, что россияне стали массово сдавать билеты на концерты Долиной.

    Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских спортсменов к международным соревнованиям под национальным флагом и с исполнением гимна.

    Заседание исполнительного комитета FIAS, на котором было принято это решение, состоялось в четверг, передает ТАСС. Президент Европейской федерации самбо и Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев выразил благодарность коллегам за их поддержку. «Искренне благодарен членам исполнительного комитета за принятое решение, – сказал Елисеев. – Для всей большой семьи самбо – это чрезвычайно важный шаг, который восстанавливает спортивную справедливость, развивает наш спорт».

    Он также отметил, что самбо является частью национальной идентичности, объединяющим видом спорта для жителей России разных национальностей и культур. По его словам, самбо учит уважать традиции всех народностей и способствует единству, основанному на уважении прав каждого человека.

    Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, оспаривавших недопуск на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    Экс-премьер Польши назвал единственное оружие для отправки на Украину
    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал молодых украинцев главным ресурсом, который республика могла бы предоставить Киеву.

    Миллер озвучил свое мнение в эфире Superexpress, передает РИА «Новости». По словам экс-премьера, единственное оружие, которое может быть отправлено на Украину, – это молодые украинцы, находящиеся в Польше.

    «Я считаю, что у нас есть одно оружие, которое мы можем подарить Украине – молодых украинцев призывного возраста», – заявил Миллер.

    Он добавил: «Это странно, что столько миллионов молодых мужчин выехали с Украины и не хотят сражаться за свою страну».

    По разным оценкам, в Польше сейчас проживают около 2 млн граждан Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности Киева использовать информационные провокации для возвращения молодых украинцев из Европы.

    Польские пограничники отметили, что за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тыс. украинских мужчин в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет, которые получили право выезда и покинули Украину.

    Европа начала обсуждать, как вернуть этих людей обратно. Российские дипломаты допустили, что Киев может обратиться к Западу с просьбой содействовать возвращению мужчин призывного возраста, уехавших с Украины.

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Украины среди самых популярных поисковых запросов вновь выбрали график отключения электричества, оставив позади телепроекты и известных персон, следует из данных сервиса Google Trends.

    Запрос «график отключения света» стал самым популярным у жителей Украины в Google второй год подряд, передает РИА «Новости». Эти данные опубликованы в сервисе Google Trends, фиксирующем самые быстрорастущие поисковые запросы в стране за 2025 год.

    В тройку лидеров также вошли такие темы, как «Холостяк 2025» и второй сезон сериала «Игра в кальмара». Большой интерес вызвали и запросы «лабубу», «Усик – Дюбуа» и «Евровидение 2025». Эти темы попали в первую десятку рейтинга года.

    В категории «Персона» больше всего пользователей интересовал украинский боксер Александр Усик. Значительное внимание привлекли также премьер-министр Украины Юлия Свириденко и первая леди США Мелания Трамп.

    Также украинцы часто пытались искать значения терминов «белый билет», «НАБУ», «мобилизационное распоряжение» и «договор пожизненного содержания».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские СМИ предупредили, что из-за регулярных отключений света подконтрольные киевскому режиму территории ожидает самая холодная и тяжелая зима за все время СВО.

    До этого жители Кривого Рога перекрыли дороги, требуя справедливого распределения электроэнергии из-за частых отключений.

    А Минобразования Украины предложило приостановить учебу в школах зимой и перенести занятия на лето, чтобы снизить последствия энергетического кризиса.

    Россиянам разъяснили смысл ИД ЕРН в паспорте
    С 1 января 2026 года жители России смогут по своему желанию получить в паспорте штамп с ИД ЕРН – идентификатором записи в едином федеральном регистре сведений о населении. о том, что это за идентификатор и зачем он нужен, разъяснил депутат Госдумы Каплан Панеш.

    ИД ЕРН представляет собой уникальный 12-значный цифровой код, который присваивается человеку один раз и сохраняется при смене паспорта, фамилии или места жительства, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, штамп будет проставляться аналогично отметке об ИНН – с указанием инспекции, кода, даты внесения, подписи должностного лица и печати.

    Панеш подчеркнул, что новый идентификатор не заменяет уже существующие СНИЛС и ИНН, а лишь дополняет их, передает RT.  «ИД ЕРН выступает «надведомственным» кодом: в едином регистре к нему привязаны и ИНН, и СНИЛС, и другие данные о человеке. Это позволяет госорганам и банкам запрашивать проверенный набор сведений через одну точку доступа, не собирая информацию по разным базам», – заявил Панеш. СНИЛС при этом останется номером лицевого счета в пенсионной системе, ИНН – налоговым идентификатором.

    С 2026 года новые штампы с ИНН в паспорта ставиться уже не будут – вместо них гражданин, если захочет, сможет выбрать ИД ЕРН. Действующие отметки об ИНН сохранять необязательно. Панеш также уточнил, что введение содержащегося в паспорте ИД ЕРН важно прежде всего для граждан, активно пользующихся государственными или банковскими услугами.

    Ранее депутат Дрожжина рассказала о полезных отметках в паспорте.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу India Today перед своим визитом в Индию.

    «Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», – сказал президент, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что существуют разногласия по ряду пунктов плана США по урегулированию на Украине.

    Президент отметил, что решения конфликта на Украине требует значительных усилий. Он также напомнил о результатах референдума в ДНР и ЛНР.

    Также Путин заявил, что Россия предлагала Киеву вывести подразделения ВСУ с территории Донбасса после референдума, чтобы для того, чтобы избежать эскалации, но Украина отказалась.

    Москва и Нью-Дели обсудили выпуск SSJ в Индии

    ОАК и HAL начали работу по организации выпуска SSJ в Индии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ОАК и индийская корпорация HAL обсуждают создание в Индии производства SSJ с перспективой поставок компонентов для российских самолетов, заявил глава ОАК Вадим Бадеха.

    ОАК и Hindustan Aeronautics Limited ведут переговоры о запуске производства пассажирского самолета «Сухой суперджет» на территории Индии, передает ТАСС. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха сообщил, что такой проект способен создать новые возможности для промышленности обеих стран.

    Бадеха на бизнес-форуме подчеркнул: «Сегодня наше сотрудничество выходит на новый уровень. Мы совместно с корпорацией HAL работаем над проектом организации производства в Индии гражданского пассажирского самолета «Сухой суперджет».

    Среди задач совместного проекта – освоение производства компонентов, агрегатов и систем SSJ на индийских предприятиях, включая радиоэлектронику, обрабатывающую промышленность и металлургию.

    Одной из целей станет поставка произведенных в Индии элементов и агрегатов на российский производственный конвейер. Бадеха выразил уверенность, что индийская промышленность справится с задачей комплексного освоения производства компонентов для современных авиалайнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский самолет SJ-100 успешно прошел испытания в искусственном бассейне, где была подтверждена защита отечественных двигателей ПД-8 от попадания воды.

    Минпромторг в 2026 году планирует начать научные и опытно-конструкторские работы по установке новых двигателей на самолеты SSJ-100, сохраняя ресурс их планера.

    В Комсомольске-на-Амуре успешно прошли летные испытания SJ-100, построенного с использованием отечественных серийных технологий.

    Захарова озвучила цели ЕС в Армении

    Захарова обвинила ЕС в попытках ослабить партнерство России и Армении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ЕС действует в ущерб традиционным связям Москвы и Еревана, используя ограничительные меры.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на официальном канале ведомства в Rutube прокомментировала недавнее выступление главы Евродипломатии Каи Каллас. Захарова заявила, что единственной целью Евросоюза во взаимодействии с Арменией является нанесение ущерба партнерству Москвы и Еревана.

     «То есть они уже перестали это скрывать, а возможно они и хотели бы скрыть, но умственные способности не позволяют», – сказала Захарова в ходе брифинга.

    Она также указала, что Евросоюз прикладывает максимальные усилия, чтобы осложнить традиционное и взаимовыгодное сотрудничество России и Армении, включая сферы энергетики. По ее словам, европейцы применяют «санкционную дубину», стараясь поставить под контроль торгово-инвестиционное взаимодействие между двумя странами.

    Захарова назвала вмешательство ЕС в дела суверенных государств абсолютно недопустимым. Она добавила, что, в отличие от Брюсселя, Москва строит отношения с партнерами на основе равноправия, не выдвигая требований и не вынуждая кого-либо выбирать сторону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Евродипломатии Кая Каллас ожидает от Армении присоединения к санкциям против России.

    Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян заявил, что реформы в стране нацелены на достижение стандартов Евросоюза независимо от перспектив членства.

    До этого Мария Захарова ответила на обвинения Пашиняна в том, что КГБ виноват в исторических проблемах отношений турок и армян.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, ответственность за который, по его словам, лежит на западных странах.

    О действующих целях российской политики в ходе интервью телеканалу India Today рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС. По словам главы государства, Москва пытается завершить войну, начатую Западом на Украине.

    Путин заявил: «[Мы хотим] закончить войну, которую Запад развязал против нас руками Украины». Российский лидер подчеркнул, что текущие действия Москвы направлены именно на скорейшее прекращение конфликта. Также Путин отметил, что считает Запад ответственным за эскалацию противостояния, а не российскую сторону.

    Ранее Дональд Трамп отметил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине, а условия для урегулирования стали хуже для Киева.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил западноевропейские страны в стремлении втянуть НАТО в войну против России.

    МИД России пообещал жесткий ответ на изъятие активов ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва рассматривает варианты введения ответных мер против Евросоюза на случай попытки изъятия российских активов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова на брифинге заявила, что любые противоправные действия Евросоюза по отношению к российским активам получат жесткую реакцию Москвы, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что такая реакция последует не только со стороны России, но и мирового сообщества, отметив отсутствие у ЕС легальных оснований для подобных шагов. Захарова добавила: «Любые противоправные действия с нашими госрезервами, активами, без самой жесткой реакции не останутся».

    Также дипломат сообщила, что Россия уже готовит пакет ответных мер на случай изъятия активов странами ЕС. Подобные шаги официально обозначаются как реакция на возможное «фактическое воровство, изъятие активов Российской Федерации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия примет решение по конфискации российских суверенных активов без необходимости достижения компромисса между всеми странами ЕС.

    Коллегия Еврокомиссии поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведевзаявил, что Россия будет готова забрать свои замороженные активы в виде «репараций в натуральной форме», если Евросоюз примет решение об их изъятии.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что отменил визит в Норвегию ради переговоров в Брюсселе с бельгийским правительством о судьбе замороженных российских активов.

    Мерц после встречи с главами федеральных земель Германии сообщил, что переносит визит в Норвегию и направляется в Брюссель, передает РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    «Хочу поговорить с премьер-министром Бельгии и председателем Еврокомиссии о том, как мы сможем добиться поддержки большинством в Европейском совете моего предложения [по использованию для помощи Украине замороженных активов России]», – сказал он.

    По его словам, особое положение Бельгии связано с тем, что компания Euroclear, где хранятся российские активы, располагается в Брюсселе, и поэтому у бельгийского государства имеются специфические обязательства перед депозитарием.

    Мерц отметил, что прекрасно понимает и серьезно относится к опасениям бельгийских властей, которые, по его мнению, заслуживают тщательного рассмотрения. По словам канцлера, Германия может стать одной из стран-гарантов в этом вопросе. Он подчеркнул, что намерен добиться поддержки своего предложения не только у правительства Бельгии, но и на уровне Европейского совета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европе становится трудно оказывать помощь на Украине из-за истощения собственных ресурсов за почти четыре года конфликта. В ЕС усиливают давление с требованием конфисковать российские активы, замороженные в странах Евросоюза, в том числе в бельгийском депозитарии Euroclear.

    Бельгийские власти отказываются предпринимать подобные меры. Премьер-министр Барт де Вевер заявил, что такой шаг, как «украсть замороженные активы», являлся бы беспрецедентным. Де Вевер также подчеркнул, что Россия может ответить конфискацией западных активов и бельгийских заводов на своей территории, при этом конфискацию западной собственности может поддержать Китай.

    Украинские боевики планировали нанести ракетный удар по площадке, где должен был выступать заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов), сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

    По словам Мизулиной, информация о подготовке теракта поступила уже после приезда артиста в город и подтвердилась позднее. «Уже по приезде в город мы с Ярославом узнали, что киевские террористы планируют ракетный удар по месту проведения концерта. В этот момент площадка была полностью оцеплена, зрителей не пускали», – написала она в своем Telegram-канале.

    Мизулина подчеркнула, что на оба концерта были проданы все билеты, а это означало более двух тысяч потенциальных зрителей. Благодаря оперативным действиям российских силовых ведомств и местных властей удалось избежать жертв среди гражданских лиц, так как в момент получения информации доступ на площадку был прекращен и была объявлена ракетная опасность.

    После отмены концертов Shaman встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Как уточнила Мизулина, по итогам встречи было принято решение навестить семью участника специальной военной операции.

    Напомним, в Белгороде отменили концерты Shaman из-за провокаций ВСУ.

    Премьер Бельгии назвал условия возможного изъятия российских активов
    Заявление премьера Бельгии Барта де Вевера о критериях использования замороженных российских активов получило одобрение парламента, где депутаты встретили его аплодисментами, сообщает VRT.

    Палата представителей Бельгии встретила аплодисментами заявление премьер-министра Барта де Вевера с тремя категоричными условиями возможного изъятия замороженных российских активов, пишет «Коммерсантъ».

    По его словам, первое условие заключается в равномерном распределении всех рисков, связанных со штрафами за «незаконную экспроприацию», между странами Евросоюза, а не возложении их только на Бельгию. Во-вторых, необходимо обеспечение депозитарию Euroclear достаточной ликвидности для компенсации возможных потерь в случае российских контрмер. В-третьих, расходы должны делиться между всеми странами ЕС, на территориях которых находятся замороженные активы.

    Де Вевер отметил, что Бельгия поддерживает Украину, однако не готова единолично нести весь объем ответственности и возможных последствий такого шага. Его заявление было встречено аплодисментами в Палате представителей бельгийского парламента.

    Позиция премьера направлена против плана Еврокомиссии по предоставлению Украине «репарационного кредита» до 165 млрд евро под обеспечение российских активов. С этим планом также не согласны бельгийский депозитарий Euroclear и Европейский центральный банк.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отменил свой визит в Норвегию ради переговоров в Брюсселе по поводу будущего замороженных российских активов.

    Еврокомиссия одобрила возможность предоставления Украине «репарационного кредита» за счет этих активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что власти США были заранее проинформированы о таких планах.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево отметил, что эта схема несет значительные риски и представляет собой худший способ оказания поддержки Киеву.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае принятия решения о конфискации активов Россия будет добиваться их возврата в виде «репараций в натуральной форме».

    Киев получает настойчивые рекомендации от европейских лидеров не идти на уступки России без четких гарантий безопасности со стороны Вашингтона, чтобы не оказаться в уязвимой позиции, пишет The Wall Street Journal.

    Европейские лидеры призвали Владимира Зеленского проявлять осторожность в отношении усилий США по скорейшему заключению мирного соглашения, передает The Wall Street Journal.

    В их посыле содержалась рекомендация не соглашаться на условия России без четких гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

    Особое внимание было уделено необходимости компенсировать риски, если Киев рассмотрит уступки Москве под давлением США. По данным издания, европейские коллеги Зеленского выразили обеспокоенность тем, что США стремятся к быстрому миру, игнорируя мнение партнеров по Европе.

    В публикации отмечается, что в последние дни европейские переговорщики столкнулись с тем, что их участие в обсуждении американских инициатив минимально. В итоге лидеры ЕС озвучили опасения, что Киев может оказаться в уязвимом положении при резком изменении позиции Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия заявила о защите российских активов на своей территории.

    Президент Франции Макрон призвал европейские страны ввести зимний мораторий на удары по энергетическим объектам на Украине.

    Бывший премьер Украины Николай Азаров отметил рост вероятности скорого урегулирования конфликта в связи с ослаблением позиций Зеленского.

    Названа минимальная цена салата «Оливье» в 2025 году
    Приготовление салата «Оливье» на Новый год обойдется жителям России в 363 рубля при покупке продуктов в крупных торговых сетях, подсчитали в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

    Минимальная стоимость продуктов для приготовления салата «Оливье» на четыре порции в 2025 году составит 363 рубля в крупных торговых сетях, передает РИА «Новости». К такому выводу пришли эксперты АКОРТ, опираясь на данные о ценах на самые доступные товары.

    В набор для классического салата входят картофель, яйца, маринованные огурцы, вареная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез. Такая цена рассчитана исходя из минимальных цен на эти продукты в сетевом ритейле по стране.

    АКОРТ отмечает, что средняя стоимость аналогичного набора с учетом всех торговых каналов, по данным Росстата, достигает 618 рублей. Это на 41% выше, чем в крупных сетевых магазинах.

    Разница в цене особенно заметна по отдельным категориям: упаковка вареной колбасы весом 300 грамм стоит в сетях 77 рублей, что на 55% ниже средней цены, а банка маринованных огурцов обойдется минимум в 132 рубля, на 34% дешевле, чем в среднем по стране.

    Напомним, год назад сообщалось, что стоимость салата «Оливье» в России выросла за год на 10%.

    Росстандарт отказался разрабатывать ГОСТы на окрошку и оливье.

    Эксперты предложили разнообразить новогодний стол в 2026 году блюдами из мяса и сезонных овощей.

