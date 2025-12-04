Украина вызвала сбой в пенсионной системе Германии

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

Правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца, которая находится у власти семь месяцев, близка к развалу из-за разногласий по законопроекту о пенсиях. Напомним, власти Германии заняли второе место в «Рейтинге недружественных правительств» редакции газеты ВЗГЛЯД и претендуют на «укрепление» своей позиции по итогам ноября.

Как пишет Bloomberg, 18 молодых депутатов Христианско-демократического союза Германии (ХДС) критикуют пенсионный законопроект, который должен пройти финальное голосование в Бундестаге.

Депутаты недовольны ростом расходов и перекладыванием финансового бремени на будущие поколения. По их мнению, нынешний уровень пенсионных выплат нестабилен. Скандальный закон, голосование по которому намечено на пятницу, гарантирует выплаты пенсионерам как минимум до 2031 года – несмотря на все меньший приток взносов от работающего населения и возрастающую нагрузку на госбюджет.

На этой неделе Мерц попытался подавить бунт 18 молодых депутатов внутри своего консервативного блока. Накануне в ходе кулуарного совещания он заявил партийцам о критических последствиях провального голосования, упомянув осложнения в экономике и на мировой арене. Таким образом, канцлер и его соратники – чтобы сохранить лицо – пытались заручиться поддержкой молодых консерваторов в отношении пенсионного пакета, однако до сих пор остается не ясно, принесут ли эти усилия плоды.

Даже если правящая коалиция сохранится у власти, то, как отмечают экономисты, негативные последствия для позиций Мерца и стабильности правительства очевидны. Сегодня немецкое правительство критикуют за слишком медленные реформы и недостаточную поддержку экономики на фоне спада производства. «Экономика находится в свободном падении, а правительство реагирует недостаточно решительно», – заявил президент федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Лейбингер.

В экспертной среде говорят, что правящая коалиция может развалиться не только из-за споров по поводу пенсионной реформы, но и по итогам предстоящих в следующем году региональных выборов.

«Есть три сценария развития для Германии. Первое – продолжать пребывать в стагнации, делать вид, что все хорошо. Этим занималось прежнее правительство Шольца, в этой стадии находится и правительство Мерца. Но это вариант позднего СССР. Второе – к власти приходят вместо лево-зеленых элит правые силы, которые будут решать проблемы, исходя из национальных интересов», – отметил германский политолог Александр Рар.

По его словам, уже в следующем году возможно появление коалиции ХДС-АдГ («Альтернатива для Германии»), «если обрушится нынешнее правительство, что не исключено». «И третий вариант – чрезвычайное положение, которое будет введено в Германии под лозунгом: «бить внешнего (Россию) и внутреннего (АдГ) врага». Но это будет конец либеральной Германии, реальная смена эпох», – пояснил эксперт.

По мнению Рара, нынешнее правительство все-таки может рухнуть из-за внутренней распри партнеров по коалиции. «Мерц и ХДС фактически не могут вести правоконсервативную повестку дня, потому что коалиционный партнер СДПГ тянет политику постоянно влево. А когда Мерц сближается с правыми, все левые партии кричат: фашизм! И Мерц бежит опять, сломя голову, в лагерь социал-демократов», – подчеркнул спикер.

«Ситуация с голосованием по пенсионной реформе является крайне сложной для правящей коалиции. Минимальное большинство априори делает голосования по спорным законам крайне опасным с точки зрения появления внутри самой правящей коалиции депутатов, которые по тем или иным причинам не согласны с данным законом», – отметил Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

Сейчас в сохранении коалиции прежде всего заинтересованы социал-демократы, «которые находятся на сравнительно невысоких позициях в рейтингах». «Если они покинут правящую коалицию, то окажутся в оппозиции. Не заинтересован в развале и правящий блок ХДС/ХСС, поскольку для него не просматривается оптимального альтернативного коалиционного партнера. В нынешнем раскладе им может быть только АдГ, но пока «Христианские демократы» не намерены вступать с ними в союз», – пояснил политолог.

По его словам, между участниками коалиции накопилось много претензий друг к другу,

есть отдельные разногласия внутри каждой из этих партий в отношении дальнейшего управления страной. «На данный момент все заинтересованы в том, чтобы иметь время на обдумывание следующих шагов. Быстрый развал правящей коалиции едва ли в интересах кого-то их ее участников. Но с другой стороны, даже после принятия законопроекта о пенсиях остается много сюжетов, которые будут разделять партии внутри коалиции», – прогнозирует Соколов.

Кроме того, на следующий год намечены чувствительные местные выборы на востоке Германии, где победу пророчат АдГ, что позволит партии претендовать на место в правящей коалиции. «Такое развитие событий может послужить триггером к расколу коалиции и к отставке Фридриха Мерца. Шансы на то, что нынешнее правительство Германии не доработает до конца своих полномочий, достаточно велики», – рассуждает Соколов.

«Предстоящие выборы теоретически могут повлиять на раскол. Он может пойти по линии сотрудничества или не сотрудничества ХДС с АдГ. На востоке рейтинги «Альтернативы для Германии» продолжают расти. Поэтому партия вообще может стать безальтернативным партнером для ХДС, в рамках которой уже идут ожесточенные дискуссии на тему создания подобной коалиции», – соглашается Александр Камкин, замдиректора Центра германских исследований Института Европы РАН.

По его словам, если в какой-нибудь из федеральных земель негласный запрет на коалицию ХДС и АдГ будет нарушен, «то это может стать более интенсивным сигналом для раскола, чем пенсионная реформа». При этом распад коалиции возможен не только из-за пенсионной реформы, но и из-за других социальных реформ, запланированных на 2026 год.

«Все это ближе к середине следующего года может сыграть в совокупности: фрондеры могут предъявить Мерцу возможный союз с АдГ, пенсионную реформу и общую деградацию системы социального обеспечения»,

– полагает Камкин. Однако с учетом инертного политического мышления таких традиционных партий, как СДПГ и ХДС/ХСС, рассчитывать на гибкость правительства и переориентацию внимания с России и Украины на внутренние вопросы вряд ли приходится. «Мерц понимает, что стоит ему дать слабину, против него выступит не только молодое крыло, но и конкуренты по собственной партии. Будут попытки заболтать, мелких компромиссов, но в целом другого выхода у правительства Германии просто нет», – считает германист.

Спикер напомнил, что военные расходы Германии с учетом трат на оборону составят в ближайшие четыре года почти 470 млрд евро. «Это 120 млрд в год, то есть пятая часть бюджета страны. Поэтому понятно, что правительству остается затягивать гайки в социальной сфере и проводить пенсионную реформу или, если называть вещи своими именами – грабеж пенсионеров. Экономисты и политологи уже сетуют на то, что пенсионная система толком не функционирует и нужны радикальные перемены. Можно, конечно, отодвинуть реформу на год-два или же полностью менять курс, а этого Фридрих Мерц не может и не хочет», – пояснил собеседник.