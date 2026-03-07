Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?11 комментариев
Иран нанес мощный ракетный удар по Иракскому Курдистану
Элитные части Ирана поразили три цели сепаратистов в Иракском Курдистане
Ранним утром иранские военные нанесли ракетные удары по трем позициям сепаратистских группировок на территории Иракского Курдистана.
Корпус стражей исламской революции атаковал места дислокации антииранских группировок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС.
Иранская сторона уточнила детали проведенной операции против противников действующей власти. Удары наносились ранним утром по времени Тегерана.
«Позиции сепаратистских группировок в Иракском Курдистане в трех точках были поражены ракетным подразделением Корпуса в 4.30», – заявили в КСИР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, курдские вооруженные группировки начали военное наступление против иранских сил.
Корпус стражей исламской революции атаковал дронами-камикадзе центр прослушки в иракском Сурдаше.
Тегеран ранее нанес ракетные удары по базам сепаратистов на иракской территории.